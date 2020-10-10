Masterchef kim elendi? 11 Ekim Masterchef ifşa iddiasıyla Walison Fonseca'nın elenebileceği belirtildi. Bir Instagram hesabından yapılan paylaşımlarda elenecek isimlerin ifşa edildiği belirtiliyor. Paylaşımlarda belirtilen isimlerin doğru olması nedeniyle gözler yeni yapılacak paylaşımlara çevrildi. Peki, Masterchef kim elendi? 11 Ekim Masterchef'te Walison Fonseca'nın elenebileceğine yönelik iddialar sosyal medyada dile getirilmeye başlandı.
MASTERCHEF İFŞA MI OLDU?
TV8 ekranlarında izleyiciler tarafından her bölümü merakla takip edilen MasterChef yarışmasının ifşa olması sonrasında Acun Ilıcalı'nın sessizliği de gözlerden kaçmadı.
Daha önceden elenecek olan isimler Instagram üzerinde bir hesap tarafından paylaşılınca MasterChef ifşa oldu. Arem'in yarışmaya döndüğü ilk hafta Berk'in eleneceği ve daha sonrasında da Gülşah'ın gideceğini günler öncesinden ifşa edildi.
11 EKİM MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Hesap üzerinden son yapılan paylaşımlarda Berker'in yarışmaya tekrar dönecek kişi olduğu da yazıldı. 5. haftada elenen Selin'in yerine Walison'un, 6. hafta elenen Celal'in yerine ise Didem'in geleceği de yazılmıştı. MasterChef'te son olarak 7. haftada Duygu'nun eleneceği haberi de gündeme bomba gibi düşmüştü.
Son olarak yarışmacılardan Esra'nın mavi takımla 3-0'lık bir galibiyete imza attığı, elenen isminse 3 oyunu da kaybeden kırmızı takımdaki Brezilyalı yarışmacı Walison olduğu iddiaları ortalığı bir kez daha karıştırdı.