Daha önceden elenecek olan isimler Instagram üzerinde bir hesap tarafından paylaşılınca MasterChef ifşa oldu. Arem'in yarışmaya döndüğü ilk hafta Berk'in eleneceği ve daha sonrasında da Gülşah'ın gideceğini günler öncesinden ifşa edildi.

11 EKİM MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Hesap üzerinden son yapılan paylaşımlarda Berker'in yarışmaya tekrar dönecek kişi olduğu da yazıldı. 5. haftada elenen Selin'in yerine Walison'un, 6. hafta elenen Celal'in yerine ise Didem'in geleceği de yazılmıştı. MasterChef'te son olarak 7. haftada Duygu'nun eleneceği haberi de gündeme bomba gibi düşmüştü.