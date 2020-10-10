Yeni sezonuyla büyük beğeni toplayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. bölümüyle ekranlarda fırtınalar estirdi. Alparslan'ın Celal'i öldürmesiyle başlayan olaylar dur durak bilmedi. Çakırbeyli ve Façalı ailesi bu ölümün ardından karşı karşıya geldi. Hızır ve Haşmet arasında büyük bir tartışma yaşandı. Tüm bu olayların neticesinde Bahar babasının ölümünden sorumlu tutttuğu Hızır Çakırbeyli'yi vurdu. Heyecan dolu bölümün ardından geçtiğimiz günlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Haşmet'in Alparslan'ı suçladığı ve İlyas bazı mekanlara baskın yaptığı görülüyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Hemen Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşeceksin!"

Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder. Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır.