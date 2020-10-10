Yeni sezonuyla büyük beğeni toplayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. bölümüyle ekranlarda fırtınalar estirdi. Alparslan'ın Celal'i öldürmesiyle başlayan olaylar dur durak bilmedi. Çakırbeyli ve Façalı ailesi bu ölümün ardından karşı karşıya geldi. Hızır ve Haşmet arasında büyük bir tartışma yaşandı. Tüm bu olayların neticesinde Bahar babasının ölümünden sorumlu tutttuğu Hızır Çakırbeyli'yi vurdu. Heyecan dolu bölümün ardından geçtiğimiz günlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Haşmet'in Alparslan'ı suçladığı ve İlyas bazı mekanlara baskın yaptığı görülüyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Hemen Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşeceksin!"
Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder. Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır.
ALPARSLAN OLAYIN PEŞİNDE
Adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip eder. Bu intikam masadaki herkesi birbirine düşürürken, hedef haline gelir. Bu uğurda dünürleri Haşmet Façalı'yı da karşısına almıştır.
ALPARSLAN MASADA KİMİ VURUYOR?
Masanın kuralını hiçe sayan Alparslan silahını ateşler. Hızır ise kendisi üzerinden yapılan hain planların henüz farkında değildir.
HIZIR, YAMAN KORKMAZ'IN MEKANINDA
Alparslan'a yapılan saldırının izini sürerek soluğu Yaman Korkmaz'ın mekanında alan Hızır, düşmanlarının gözüne bakarak meydan okur.
SİNCAN AİLESİ ÇAKIRBEYLİLERE BELA OLUYOR
Dünürü Haşmet Façalı'nın ön ayak olmasıyla masaya oturan Sincanlı ailesi ise Çakırbeyli ailesinin başına çorap örer.
ÇAKIRBEYLİLER BEKLENMEDİK BİR DÜŞMANLIKLA KARŞI KARŞIYA
Çakırbeyliler beklenmedik bir düşmanlıkla karşı karşıya kalacaktır. Çakırbeylilerden intikam almak için yemin eden Bahar ise, Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşer.
EDHO'DAN 3 BOMBA TRANSFER!
Ünlü oyuncu Pelin Akil, Kurtlar Vadisi'nde avukat Nizamettin Güvenç olarak tanıdığımız Adnan Biricik ve son olarak Diriliş Ertuğrul ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizileriyle dikkat çeken Engin Benli'nin dizinin kadrosuna katıldığı görülüyor.