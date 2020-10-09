Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Abuzer Kömürcü karakteriyle nam salan Muhammed Cangören'in yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a geleceği konuşuluyor. Bilindiği üzere Kurtlar Vadisi'nin 2. sezonunda Abuzer ve Erdal Kömürcü replikleri izleyicileri çok güldürüyordu. Son olarak Çukur'da karşımıza çıkan usta oyuncu Muhammed Cangören'in EDHO'ya katılıp katılmayacağı ise merak konusu oldu.
KURTLAR VADİSİ'NİN ABUZER'İ EDHO'YA GELİYOR!
Çukur dizisinde Reşit Feyzullah karakterine hayat veren usta oyuncunun bu hafta yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynayacağı konuşulmaya başlandı. İddiaların ardından izleyiciler şimdi heyecanla Muhammed Cangören'in dizide hangi karaktere hayat vereceğini merak ediyor.
MUHAMMED CANGÖREN KİMDİR?
Muhammed Cangören 1951'de Afganistan'da dünyaya gelmiştir. Ortaokulda tiyatroya başlamış ve 1969 yılında Afganistan televizyonlarında çalışmaya başlamıştır. 25-30 civarında televizyon filmi bulunmaktadır.
1982 yılında Türkiye'ye gelen oyuncu önce çocuk tiyatroları yapmış daha sonra da İkinci Bahar dizisinde rol alarak dizi serüvenini başlatmıştır. Ayrıca Üvey Baba dizisinde de Hanım Ağa'nın adamı olan Nedim karakterini canlandırmıştır. 2002 yılında Berivan dizisinde Kara Duran karakterini canlandırmıştır.
2003 yılında Kurtlar Vadisi'nde Abuzer Kömürcü adlı karakter ile halkın beğenisini toplamıştır. Daha önce oynadığı karakterlerin haricinde en çok "Kurtlar Vadisi"ndeki rolü ile bilinmektedir. Pek çok seyirci adını bilmediği halde ona karşı bu oyunu ile büyük ilgi duymuştur. "Deli Deli Olma (2009)" isimli filmde, "Allahyar" karakterini canlandırmıştır.
2010 yılında Osman Sınav'ın "Sakarya Fırat" adlı dizisinde, "Sıtkı Seyitoğlu" karakterini başarıyla canlandırmıştır.
Ayrıca 30 Kasım 2012'de vizyona giren Ben Affleck'in yönetmen ve oyuncu olarak yer aldığı Argo filminde dükkanının fotoğrafının çekilmesine çok sinirlenen bir İranlı esnafı canlandırmıştır.
FİLMLERİ VE DİZİLERİ
Kızım Gibi Kokuyorsun (2019)
I Am You (2019)
Halef (2018) Şıh
Eski Köye Yeni Adet (2018)
Çukur (2018-2020) Reşit Feyzullah
Cumali Ceber 2 (2018)
Atçalı Kel Mehmet (2017)
Vezir Parmağı (2016)
Toz (2016)
Kaçış (2016) Kurbağacı
Ateş (2016)
Yav He He (2015)
Bir Sevda İşi (2015) Mulla
Bir Gece (2015) Levent
O Hayat Benim (2015-2016) Affan
Yedi Güzel Adam (dizi) (2014) Mahsun Dede
Qüfür (2013) Bekir
En Uzun Yüzyıl (2013)
Operasyon: Argo (2012)
Kirli Oyunlar (2011) II. Abdülhamit
Hayat Devam Ediyor (2011-2012) Hacı Emin Fırat
Sultanın Sırrı (2010)
7 Avlu (2010) Eyüp
Sakarya Fırat (2009-2011) Sıtkı Seyitoğlu
Kış Masalı (2009)
Deli Deli Olma (2009)
Ay Lav You (2009) Papaz Hanna
Kara Köpekler Havlarken (2008) Büyükbaba
Jack Hunter Cennet Tapınağı (2008) Ali
Sıla (2006) Zinar
Sarı Yıldız (2006)
Saklı Yüzler (2006)
Rıza (2006)
Kaybolan Yıllar (2006) Hasan
Eve Giden Yol 1914 (2006) (Kör Halil)
Şöhret (2006) Galip Özer
Sevgilime Göz Kulak Ol (2005)
Cemalim (2005)
Beşinci Boyut (2005) Baba
Haziran Gecesi (2004) Gülağa
Kurtlar Vadisi (2003-2005) Abuzer Kömürcü
Berivan (2002) Kara Kahya
Üzgünüm Leyla (2002)
Üvey Baba (2002)
Vasiyet (2001)
Hiçbiryerde (2001) Seyhmus
Bizim Otel (2001)
Üvey Baba (2000) Nedim
Meleklerin Evi (2000)
İkinci Habar (1998) Bekir Ağa