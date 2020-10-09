Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Abuzer Kömürcü karakteriyle nam salan Muhammed Cangören'in yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a geleceği konuşuluyor. Bilindiği üzere Kurtlar Vadisi'nin 2. sezonunda Abuzer ve Erdal Kömürcü replikleri izleyicileri çok güldürüyordu. Son olarak Çukur'da karşımıza çıkan usta oyuncu Muhammed Cangören'in EDHO'ya katılıp katılmayacağı ise merak konusu oldu.

KURTLAR VADİSİ'NİN ABUZER'İ EDHO'YA GELİYOR!

Çukur dizisinde Reşit Feyzullah karakterine hayat veren usta oyuncunun bu hafta yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynayacağı konuşulmaya başlandı. İddiaların ardından izleyiciler şimdi heyecanla Muhammed Cangören'in dizide hangi karaktere hayat vereceğini merak ediyor.