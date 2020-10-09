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Masterchef'te ifşaların birbiri ardı kesilmiyor! Prodüksiyonda köstebek mi var? Şoke eden iddialar...

Masterchef'te köstebek mi var? Önce 16 kişilik kadroların ifşa olması ardından gelecek yedek isimlerin, elenen kişinin isimlerinin belli olması ve sosyal medyada kısa bir sürede yayılması sonraı herkesin aklında bu soru var. Peki Masterchef'in prodüksiyon ekibinde köstebek mi var? İşte yaşananlar...

09.10.2020 14:40 - Son Güncelleme: 09.10.2020 14:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





