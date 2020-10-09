Haberler Galeri Magazin Masterchef'te ifşaların birbiri ardı kesilmiyor! Prodüksiyonda köstebek mi var? Şoke eden iddialar...

Masterchef'te ifşaların birbiri ardı kesilmiyor! Prodüksiyonda köstebek mi var? Şoke eden iddialar...

Masterchef'te köstebek mi var? Önce 16 kişilik kadroların ifşa olması ardından gelecek yedek isimlerin, elenen kişinin isimlerinin belli olması ve sosyal medyada kısa bir sürede yayılması sonraı herkesin aklında bu soru var. Peki Masterchef'in prodüksiyon ekibinde köstebek mi var? İşte yaşananlar...

09.10.2020 14:40 - Son Güncelleme: 09.10.2020 14:40
Masterchef'te ifşaların birbiri ardı kesilmiyor! Prodüksiyonda köstebek mi var? Şoke eden iddialar...

Yeni dönemde de severek izlenen Masterchef, daha takım düelloları başlamadan 16 kişilik kadronun ifşa olmasıyla büyük bir vurgun yemişti. Derken elenecek isimler ve onların yerlerine gelecek kişiler Instagram üzerinde bir hesap tarafından analiz adı altında bir bir ifşa edilmeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef'te ifşaların birbiri ardı kesilmiyor! Prodüksiyonda köstebek mi var? Şoke eden iddialar...

Arem'in yarışmaya döndüğü hafta Berk'in eleneceğini, sonraki hafta Gülşah'ın gideceğini günler öncesinden yazmıştı bu hesabın sahibi.

Masterchef'te ifşaların birbiri ardı kesilmiyor! Prodüksiyonda köstebek mi var? Şoke eden iddialar...

Hatta Berker'in yarışmaya tekrar dönecek kişi olduğunu da söyleyerek herkesi şaşırtmıştı.

Masterchef'te ifşaların birbiri ardı kesilmiyor! Prodüksiyonda köstebek mi var? Şoke eden iddialar...

5. haftada elenen Selin'in yerine Walison'un, 6. hafta elenen Celal'in yerineyse Didem'in geleceğinin zaten çok önceden belli olduğu dedikoduları ortalığı iyice karıştırdı.

Masterchef'te ifşaların birbiri ardı kesilmiyor! Prodüksiyonda köstebek mi var? Şoke eden iddialar...

7. haftaysa Duygu'nun eleneceği dedikoduları bir diğer ifşa konusu oldu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal saçını pembe yapınca... 33 yaşındaki Sinem Kobal'ın son hali!
Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal saçını pembe yapınca... 33 yaşındaki Sinem Kobal'ın son hali!