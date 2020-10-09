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Masterchef'te ifşaların birbiri ardı kesilmiyor! Prodüksiyonda köstebek mi var? Şoke eden iddialar...
Masterchef'te ifşaların birbiri ardı kesilmiyor! Prodüksiyonda köstebek mi var? Şoke eden iddialar...
Masterchef'te köstebek mi var? Önce 16 kişilik kadroların ifşa olması ardından gelecek yedek isimlerin, elenen kişinin isimlerinin belli olması ve sosyal medyada kısa bir sürede yayılması sonraı herkesin aklında bu soru var. Peki Masterchef'in prodüksiyon ekibinde köstebek mi var? İşte yaşananlar...
09.10.2020 14:40
- Son Güncelleme: 09.10.2020 14:40
Yeni dönemde de severek izlenen Masterchef, daha takım düelloları başlamadan 16 kişilik kadronun ifşa olmasıyla büyük bir vurgun yemişti. Derken elenecek isimler ve onların yerlerine gelecek kişiler Instagram üzerinde bir hesap tarafından analiz adı altında bir bir ifşa edilmeye başladı.
Arem'in yarışmaya döndüğü hafta Berk'in eleneceğini, sonraki hafta Gülşah'ın gideceğini günler öncesinden yazmıştı bu hesabın sahibi.
Hatta Berker'in yarışmaya tekrar dönecek kişi olduğunu da söyleyerek herkesi şaşırtmıştı.
5. haftada elenen Selin'in yerine Walison'un, 6. hafta elenen Celal'in yerineyse Didem'in geleceğinin zaten çok önceden belli olduğu dedikoduları ortalığı iyice karıştırdı.
7. haftaysa Duygu'nun eleneceği dedikoduları bir diğer ifşa konusu oldu.