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    • 10.10.2020 19:28
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    • 10.10.2020 19:30
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    Yüreklere saplanan hançer: 29. bölüm fragmanında tuzak içinde tuzak kuruluyor! Hain pusu...

    Bu hafta çarşamba günü ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan 'ın yeni sezon ilk bölümü nefes kesti. Kayı alpleriyle Bizans askerlerinin karşı karşıya geldiği savaş sahnesinde heyecan doruklara çıktı. Özellikle diziye yeni katılan karakterler dikkatle takip edilirken 'in obaya geldiği anlar izleyicileri mesut etti. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte Kuruluş Osman 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ertuğrul Bey'in hançerlendiği, Osman Bey'in ise tuzağa düştüğü görülüyor.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 29. bölüm fragmanında büyük tuzak!

    Çarşamba günlerinin efsane dizisi Kuruluş Osman muhteşem bir dönüşle ekranlara yeniden merhaba dedi. Dizinin bu hafta yayınlanan bölümünde Osman Bey ve alplerinin Bizans kuvvetlerine karşı aldığı zafer coşkuyla karşılandı. Ertuğrul Bey'in obaya dönüşü halkı sevindirirken Osman Bey'e kurulan tuzak sonrası akıllara "Gelecek bölümde neler olacak?" sorusunu getirdi. Bu hafta yayınlanan Kuruluş Osman 29. bölüm fragmanında tuzak içinde tuzak kuruluyor. Ertuğrul Bey'i Flatyos'un hançerlediği görülürken Osman Bey tuzaktan kurtulmak için düşmanlarıyla cenk ediyor.

    KURULUŞ OSMAN 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Türk ordusu nizam kurar!"

    Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir.

    AYA NİKOLA GELİYOR

    Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır.

    KAYI OBASI'NA HAİN SALDIRI

    Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar.

    ERTUĞRUL BEY GERİ DÖNÜYOR

    Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey ve Alpleri Bizans ordusunu bertaraf edebilecek mi? Osman Bey, Aksakallılar'dan nasıl bir vazife alacak?

    Ertuğrul Bey'in dönüşüyle Kayı Obası'ndaki dengeler nasıl değişecek? Aya Nikola, uç bölgesinde Bizans hakimiyetini yeniden tesis etmek için neler yapacak? Bala Hatun, Kayılar'a yapılan baskından kurtulabilecek mi?

    'YENİ BİR KONSEPT KURULDU'

    Ekranların fenomen dizisinin merakla beklenen yeni sezonu öncesi, dizinin yapımcısı proje tasarımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ açıklamalarda bulundu.

    Birinci sezon bittikten hemen sonra yeni sezon için hazırlanmaya başladıklarını söyleyen Bozdağ şöyle konuştu: "Pandemiden sonra dersimize iyi çalıştık. Bu yıl daha güçlü, daha tecrübeli olarak sete çıktık. Ekip neredeyse tatil yapmadı. Çok iyi bir senaryo çıktı. Yeni bir konsept kuruldu.

    Bu konsept doğrultusunda birçok yeni dekor yaptık. Ciddi oyuncu transferleri yaptık. Yeni bir hikaye ve yeni karakterleriyle beraber yeni sezonda gümbür gümbür geliyoruz. Bambaşka bir Osman izleyecek seyirci. Dünyayı iyi kurduk. Çok güçlü sahneler çekildi. Ezberleri bozmak istedik. Her şeyde büyük değişiklikler yaptık; imajda, tasarımda. Seyircimiz çok şaşıracak."
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    Haberler Magazin Yüreklere saplanan hançer: Kuruluş Osman 29. bölüm fragmanında tuzak içinde tuzak kuruluyor! Hain pusu...