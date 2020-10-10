EDHO'dan Çukur'a geri döndü! Yıldız oyuncu için Çukur'dan dev hamle

Çukur'un bu hafta yayınlanan bölümünde Kahraman Koçovalı gözükmesi izleyicileri heyecanlandırdı. Çukur 4. sezon 5. bölümünde Kahraman Koçovalı'nın görülmesi herkesi şaşırttı ve yeni bölümde neler yaşanacağı konuşulmaya başlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bicolar tarafından vurularak öldürülen Boran karakterinin ardından ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın geçtiğimiz sezonlarda Çukur'da canlandırdığı Kahraman Koçovalı karakterine bir bölümlüğüne geri dönmüş oldu.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ, KAHRAMAN KOÇOVALI OLARAK ÇUKUR'DA!

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu geçen sezon Boran karakterinin ölmesiyle diziye veda etmişti. Mustafa Üstündağ, Kahraman Koçovalı olarak Çukur 4. sezon 5. bölüm ön izlemede boy gösterdi.