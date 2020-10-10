EDHO'dan Çukur'a geri döndü! Yıldız oyuncu için Çukur'dan dev hamle

Çukur'un bu hafta yayınlanan bölümünde Kahraman Koçovalı gözükmesi izleyicileri heyecanlandırdı. Çukur 4. sezon 5. bölümünde Kahraman Koçovalı'nın görülmesi herkesi şaşırttı ve yeni bölümde neler yaşanacağı konuşulmaya başlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bicolar tarafından vurularak öldürülen Boran karakterinin ardından ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın geçtiğimiz sezonlarda Çukur'da canlandırdığı Kahraman Koçovalı karakterine bir bölümlüğüne geri dönmüş oldu.
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ, KAHRAMAN KOÇOVALI OLARAK ÇUKUR'DA!
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu geçen sezon Boran karakterinin ölmesiyle diziye veda etmişti. Mustafa Üstündağ, Kahraman Koçovalı olarak Çukur 4. sezon 5. bölüm ön izlemede boy gösterdi.
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?
Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977'de Mersin'de doğdu.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi alan oyuncu Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev aldı. Pervasız Tiyatro'da devam etti. Atv'de yayınlanan Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur'un oğlunu, Zincirbozan filminde ülkücü Talat'ı oynadı. Zeynep'in Sekiz Günü'nde Ali rolüyle bir üçkâğıtçıyı canlandırdı.
Kurtlar Vadisi Pusu adlı televizyon dizisinde Muro karakterini canlandırdı. Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine adlı filmde büyük ilgi gördü. 2017 yılında konuk oyuncu olarak Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı karakterini oynadı. 2018-2020 yılları arasında da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran Kayalı karakterini canlandırmıştır.
Sinema
Aman Reis Duymasın - 2019
Şeytan Tüyü - 2016
Gulyabani - 2014
Uzun Hikâye - 2012
Kutsal Damacana 2: İtmen - 2010
Vay Arkadaş - 2010
Abimm - 2009
Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine - 2008
Dilber'in Sekiz Günü
Zeynep'in Sekiz Günü
Zincirbozan - 2007
Metropol Kabusu - 2003
Neredesin Firuze - 2004
Köçek - 2001
Yolculuk - 2005
Gülizar - 2004
Emret Komutanım Şah Mat - 2007
Ali'nin Sekiz Günü - 2008
Vicdan
Deli Dumrul - Kurtlar Kuşlar Aleminde
Diziler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Boran Kayalı (2018-2020)
Tehlikeli Karım - Fırat Engin (2018)
Çukur - Kahraman Koçovalı (2017)
Bana Sevmeyi Anlat - 2016 - (Haşmet Tuğcu)
Muhteşem Yüzyıl Kösem - Kara Davut Paşa (2016)
Aşkın Kanunu - Çetin (2014-2015)
Uğurlanmış Arzular - (2013)
Neyin Eksik
Merhamet - Sermet Karayel (2013-2014)
Karanlıklar Çiçeği - (2012)
İzmir Çetesi - Selami (2011)
Cümbür Cemaat
Kurtlar Vadisi Pusu - Muro (2007-2009)
Keje
Bedel
Yarım Elma (2002-2003)
Yılan Hikâyesi
Bizim Aile
Aşka Sürgün
Dikkat Bebek Var
Uy Başuma Gelenler - Cemal
Emret Komutanım - (2005)
Zincir Bozan
Hayalet
Hayat Bilgisi - (2004)
Yedi Numara
Yersiz Yurtsuz
Cennet Mahallesi