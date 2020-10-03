Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılan yıldız isim için Çukur dev hamleyi yaptı. Pazartesi günü Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Çukur dizisi yeni sezonuyla kısa bir süre önce ekranlara merhaba dedi. Dizinin önceki sezonlarında Kahraman Koçovalı karakterine hayat veren Mustafa Üstündağ Çukur'dan ayrılmıştı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu geçen sezon Boran karakterinin ölmesiyle diziye veda etmişti. Ortaya atılan iddialara göre, Mustafa Üstündağ'ın bu sezon Çukur'a döneceği konuşuluyor.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ÇUKUR'A GERİ DÖNECEK Mİ?

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu geçen sezon Boran karakterinin ölmesiyle diziye veda etmişti. Ortaya atılan iddialara göre, Mustafa Üstündağ'ın bu sezon Çukur'a döneceği konuşuluyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.