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    • 12.10.2020 16:41
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    Efsane geri dönüyor! Büyük sürpriz var

    ekranlara geri dönüyor. Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi projesi yeniden ekranlara geliyor. Uzun yıllar boyunca Kurtlar Vadisi dizisinde karakteriyle özdeşleşen oyuncu 'dan hayranlarını heyecanladıran bir paylaşım geldi. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çok izlenen dizisi Kurtlar Vadisi, tekrar ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

    Efsane Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Büyük sürpriz var

    Fenomen Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Bir döneme damga vuran efsane dizi hakkında yapılan açıklamalar hayranlarını heyecanlandırdı. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi'nin yakın zamanda ekranlara geri döneceğini açıklandı

    POLAT ALEMDAR EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

    Şaşmaz, "Bir Hadis Bir Film Kısa Film Yarışması Ödül Töreni" için geldiği Konya'da, AA muhabirine, televizyonda 2003 yılında yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi dizisinin, 2018'de "Kurtlar Vadisi Kaos" olarak izleyicinin karşısına çıkacağını belirtti. Şaşmaz, "Dizimizin senaryosunu tamamladık. Şubat ayı gibi televizyonlarda yayınlanmaya başlayacak inşallah." dedi.

    YAKIN ZAMANDA FRAGMANI YAYINLANACAK

    İzleyicilerin, dizinin hangi kanalda yayınlanacağını merak ettiğini dile getiren Şaşmaz, "Yakın zamanda fragmanlarıyla, hangi kanalda yayınlanacağıyla gündeme geleceğiz." ifadelerini kullandı.
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