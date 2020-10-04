Efsane Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Büyük sürpriz var

Fenomen Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Bir döneme damga vuran efsane dizi hakkında yapılan açıklamalar hayranlarını heyecanlandırdı. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi'nin yakın zamanda ekranlara geri döneceğini açıklandı
POLAT ALEMDAR EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR
Şaşmaz, "Bir Hadis Bir Film Kısa Film Yarışması Ödül Töreni" için geldiği Konya'da, AA muhabirine, televizyonda 2003 yılında yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi dizisinin, 2018'de "Kurtlar Vadisi Kaos" olarak izleyicinin karşısına çıkacağını belirtti. Şaşmaz, "Dizimizin senaryosunu tamamladık. Şubat ayı gibi televizyonlarda yayınlanmaya başlayacak inşallah." dedi.
YAKIN ZAMANDA FRAGMANI YAYINLANACAK
İzleyicilerin, dizinin hangi kanalda yayınlanacağını merak ettiğini dile getiren Şaşmaz, "Yakın zamanda fragmanlarıyla, hangi kanalda yayınlanacağıyla gündeme geleceğiz." ifadelerini kullandı.