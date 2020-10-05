Çukur dizisinin yayınlanan son bölümünde yaşanan gelişmeler ortalığın karışmasına neden oldu. Çukur 4. sezon 5. bölüm ön izlemede Kahraman Koçovalı'nın görülmesi herkesi şaşırtacak yeni bölümde neler yaşanacağı konuşulmaya başlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bicolar tarafından vurularak öldürülen Boran karakterinin ardından ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın geçtiğimiz sezonlarda Çukur'da canlandırdığı Kahraman Koçovalı karakteriyle geri dönüyor.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ, KAHRAMAN KOÇOVALI OLARAK ÇUKUR'DA!

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu geçen sezon Boran karakterinin ölmesiyle diziye veda etmişti. Mustafa Üstündağ, Kahraman Koçovalı olarak Çukur 4. sezon 5. bölüm ön izlemede boy gösterdi. İzleyiciler şimdi yaşanacak gelişmeleri merak ediyor.