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    • Magazin
    • 05.10.2020 18:17
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    • 05.10.2020 18:17
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    'dan 'a geri dönüyor! Ekranların yıldız ismi için Çukur'dan dev hamle

    Show TV ekranlarında pazartesi günleri izleyicisiyle buluşan 'un son bölümünde yaşanan olaylar ve Azer Kurtuluş'un ölümü şok etkisi yarattı. Bugün yayınlanan Çukur 4. sezon 5. bölüm ön izlemede son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ve geçen sezon Boran karakterinin ölmesiyle diziye veda eden görülüyor. Koçovalı kardeşlerin bir araya geldiği tanıtım izleyicilerde büyük heyecan yarattı. Bu akşam yayınlanacak bölümde yaşanacak olaylar ise merak konusu.

    takvim.com.tr
    EDHO'nun yıldız isminin yeni adresi belli oldu!

    Çukur dizisinin yayınlanan son bölümünde yaşanan gelişmeler ortalığın karışmasına neden oldu. Çukur 4. sezon 5. bölüm ön izlemede Kahraman Koçovalı'nın görülmesi herkesi şaşırtacak yeni bölümde neler yaşanacağı konuşulmaya başlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bicolar tarafından vurularak öldürülen Boran karakterinin ardından ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın geçtiğimiz sezonlarda Çukur'da canlandırdığı Kahraman Koçovalı karakteriyle geri dönüyor.

    MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ, KAHRAMAN KOÇOVALI OLARAK ÇUKUR'DA!

    Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu geçen sezon Boran karakterinin ölmesiyle diziye veda etmişti. Mustafa Üstündağ, Kahraman Koçovalı olarak Çukur 4. sezon 5. bölüm ön izlemede boy gösterdi. İzleyiciler şimdi yaşanacak gelişmeleri merak ediyor.

    MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

    Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977'de Mersin'de doğdu.

    Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi alan oyuncu Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev aldı. Pervasız Tiyatro'da devam etti. Atv'de yayınlanan Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur'un oğlunu, Zincirbozan filminde ülkücü Talat'ı oynadı. Zeynep'in Sekiz Günü'nde Ali rolüyle bir üçkâğıtçıyı canlandırdı.

    Kurtlar Vadisi Pusu adlı televizyon dizisinde Muro karakterini canlandırdı. Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine adlı filmde büyük ilgi gördü. 2017 yılında konuk oyuncu olarak Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı karakterini oynadı. 2018-2020 yılları arasında da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran Kayalı karakterini canlandırmıştır.

    Sinema

    Aman Reis Duymasın - 2019
    Şeytan Tüyü - 2016
    Gulyabani - 2014
    Uzun Hikâye - 2012
    Kutsal Damacana 2: İtmen - 2010
    Vay Arkadaş - 2010
    Abimm - 2009
    Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine - 2008
    Dilber'in Sekiz Günü

    Zeynep'in Sekiz Günü
    Zincirbozan - 2007
    Metropol Kabusu - 2003
    Neredesin Firuze - 2004
    Köçek - 2001
    Yolculuk - 2005
    Gülizar - 2004
    Emret Komutanım Şah Mat - 2007
    Ali'nin Sekiz Günü - 2008
    Vicdan
    Deli Dumrul - Kurtlar Kuşlar Aleminde

    Diziler

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Boran Kayalı (2018-2020)
    Tehlikeli Karım - Fırat Engin (2018)
    Çukur - Kahraman Koçovalı (2017)
    Bana Sevmeyi Anlat - 2016 - (Haşmet Tuğcu)
    Muhteşem Yüzyıl Kösem - Kara Davut Paşa (2016)
    Aşkın Kanunu - Çetin (2014-2015)
    Uğurlanmış Arzular - (2013)
    Neyin Eksik
    Merhamet - Sermet Karayel (2013-2014)

    Karanlıklar Çiçeği - (2012)
    İzmir Çetesi - Selami (2011)
    Cümbür Cemaat
    Kurtlar Vadisi Pusu - Muro (2007-2009)
    Keje
    Bedel
    Yarım Elma (2002-2003)
    Yılan Hikâyesi
    Bizim Aile
    Aşka Sürgün

    Dikkat Bebek Var
    Uy Başuma Gelenler - Cemal
    Emret Komutanım - (2005)
    Zincir Bozan
    Hayalet
    Hayat Bilgisi - (2004)
    Yedi Numara
    Yersiz Yurtsuz
    Cennet Mahallesi
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    Haberler Magazin EDHO'dan Çukur'a geri dönüyor! Ekranların yıldız ismi için Çukur'dan dev hamle