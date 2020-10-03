Kuruluş Osman'da yeni bir devrin adımları atılırken 28. bölüm için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ertuğrul Bey ve Savcı Bey'in geri dönüşü Kayı Obası'nda büyük bir etki yaratacak. Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan'ın hayat verdiği Ertuğrul Bey'in yaşlılık haline Yeşilçam'ın usta ismi Tamer Yiğit hayat verecek. Fragmanda özellikle Bizans İmparatorluğu ile Osmanlı kuvvetleri arasındaki savaş dikkat çekiyor. Kuruluş Osman 28. bölüm fragmanında Ertuğrul Bey Kayı Obası'na geliyor ve obada şenlik havasıyla "Ertuğrul Bey'im hoş geldin!" sözleri gökyüzüne yükseliyor.

'YENİ BİR KONSEPT KURULDU'

Ekranların fenomen dizisinin merakla beklenen yeni sezonu öncesi, dizinin yapımcısı proje tasarımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ açıklamalarda bulundu.

Birinci sezon bittikten hemen sonra yeni sezon için hazırlanmaya başladıklarını söyleyen Bozdağ şöyle konuştu: "Pandemiden sonra dersimize iyi çalıştık. Bu yıl daha güçlü, daha tecrübeli olarak sete çıktık. Ekip neredeyse tatil yapmadı. Çok iyi bir senaryo çıktı. Yeni bir konsept kuruldu.