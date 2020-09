KIM KARDASHIAN KİMDİR?

Kimberly Noel Kadashian; Ermeni asıllı Amerikalı sosyetik, manken, aktris, stilist, kıyafet perakendecisi ve televizyon kişiliği. En çok sosyal hayatıyla, Keeping Up with the Kaowa çıkması ile bilinmektedir.

Kim Kardashian baba tarafından Ermeni, anne tarafından İskoç ve Hollanda kökenlidir. Babası Robert Kardashian O. J. Simpson'ın avukatı olarak ünlenmiş ve 30 Eylül 2003'te ölmüştür. Annesi Kris Jenner 1989'da Robert'ten boşanmış ve eski Olimpiyat atleti Bruce Jenner ile 1991'de evlenmiştir. Kim Kardashian'ın üç öz kardeşi vardır. O.J. Simpson onun vaftiz babasıdır.