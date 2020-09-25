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    • 25.09.2020 16:24
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    • 25.09.2020 16:24
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    Son dakika: Ünlü oyuncu 'ı silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

    Son dakika haberine göre, Şişli'de dizi oyuncusu ve 2016 Best Model Türkiye birincisi 'ı silahla yaralayan Serhat O. tutuklandı.

    Ünlü oyuncuya silahlı saldırıda flaş gelişme

    'ı yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Serhat O. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan 'na sevk edildi. Yaran'ın başka arkadaşlarıyla aralarını bozduğunu öne sürerek yaraladığını dile getiren Serhat O. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



    NE OLMUŞTU
    Olay 22 Ağustos tarihinde Nişantaşı'nda meydana gelmişti. Onur Seyit Yaran ve iki arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıkmış ve üç arkadaş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle içlerinden biri silahını çıkartarak Onur Seyit Yaran'a doğru ateş etmişti. Silahtan çıkan kurşun Yaran'ın omzuna isabet ederken şüpheli Serhat O. olay yerinden kaçmıştı.



    Polis ekipleri Yaran'ı silahla yaralayan Serhat O.'yu dün akşam Kağıthane'de yakalayarak gözaltına almış, Serhat O.'nun yakalandığı adreste 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirilmişti.

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