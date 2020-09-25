Dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran, Şişli'de arkadaşının silahla saldırısına maruz kaldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Yaran'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri kaçan şüpheli S.O.'yu gözaltına aldı. S.O'nun iddiasına göre başka bir arkadaşı ile arasını açtığı için tartıştıkları ve olayı bu yüzden gerçekleştirdiği öne sürüldü. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.