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    • 25.09.2020 11:06
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    Dizi oyuncusunu ’ı vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

    İstanbul Şişli’de dizi oyuncusu ve birincisi ’ı vuran arkadaşı Ekiplerince gözaltına alınmıştı. Şüpheli S.O. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Sabah
    Yunus Emre Kavak

    Dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran, Şişli'de arkadaşının silahla saldırısına maruz kaldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Yaran'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri kaçan şüpheli S.O.'yu gözaltına aldı. S.O'nun iddiasına göre başka bir arkadaşı ile arasını açtığı için tartıştıkları ve olayı bu yüzden gerçekleştirdiği öne sürüldü. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



    OMZUNDAN VURULDU
    Olay, Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak'ta önceki gün saat 18.45 sıralarında meydana geldi. TRT'de Dizi oyuncusu ve 2016 Best Model Türkiye ve Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran ve 2 arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıktı. Tartışmanın ardından 3'lü arasında çıkan kavgada arkadaşı Yaran'a doğru tek el ateş etti.



    Silahtan çıkan kurşun dizi oyuncusunun omzuna isabet etti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken Onur Seyit Yaran düşerek yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan oyuncu ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oyuncu Yaran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.
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