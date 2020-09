OMZUNDAN VURULDU

Olay, Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak'ta önceki gün saat 18.45 sıralarında meydana geldi. TRT'de Dizi oyuncusu ve 2016 Best Model Türkiye ve Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran ve 2 arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıktı. Tartışmanın ardından 3'lü arasında çıkan kavgada arkadaşı Yaran'a doğru tek el ateş etti.