Yabancı mankenler Kapadokya’ya hayran kaldı

Kapadokya'yı çok sevdiğini belirten Cihanova, "Atmosfer çok güzel, İstanbul'a göre çok farklı ve çok sevdim. Ülkemdeki arkadaşlarıma ve aileme tavsiye ediyorum. Bence herkesin gelip görmesi gereken bir yer." dedi.

Nijerya'dan gelen Isioma Nwanolue de Kapadokya'ya ilk defa geldiğini belirterek, "Kapadokya'yı çok güzel buldum. İstanbul çok hızlı ama burada sakinliği buldum ve bu bize gerçekten huzur veren bir olay. Kapadokya'yı çok beğendim ve her zaman hatırlayacağım güzel bir yer. Çok güzel kızlarla fotoğraf ve film çektim her zaman aklımda kalacak." diye konuştu.