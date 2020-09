Arkadaşların kavgası kanlı bitti. Olay dün İstanbul Şişli'de meydana geldi. Dizi oyuncusu ve 2016 Best Model Türkiye ve Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran ve 2 arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıktı. İçlerinden biri, Yaran'a ateş edip omzundan yaraladı. Daha sonra da kaçtı. Hastaneye kaldırılan oyuncu tedavi altına alındı. Saldırı anı ise kameraya yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.