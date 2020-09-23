Kuruluş Osman'ın kısa bir süre önce yayınlanan ikinci sezon tanıtımı izleyicileri heyecanladırdı. ATV ekranlarının başarılı yapımı Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Diziye şu ana kadar pek çok isim dahil oldu. Tanıtımda usta oyuncu Tamer Yiğit'in görülmesiyle birlikte Osman Bey'in babası Ertuğrul Bey'in yaşlılık halini onun canlandıracağı çok konuşulmaya başlandı. Ayrıca tarihi kaynaklarda da yer alan Turgut Alp'in diziye dahil olup olmayacağı ise merak konusu. Diriliş Ertuğrul dizisinde bu tarihi karakteri Cengiz Coşkun canlandırmıştı.
YENİ SEZON İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
"Sır çözüldü, aşkın ateşi harlandı. Gelsin gayrı gelecek olanlar; hayal kurup pusatı kuşananlar, yol açıp töreyi yayacak olanlar, iz sürüp sancağı kaldıracak olanlar, hayal kuranlar... Yol açanlar, iz sürenler, vaktidir gayrı; iz sürüp, yol açıp devlet olma vaktidir" sözleriyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan ikinci sezon tanıtımı, Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden 'Kuruluş Osman' hayranları tarafından büyük ilgi gördü. On binlerce beğeni ve yorum alan tanıtım, dizinin ikinci sezonda ekranlara damga vuracağının sinyallerini verdi.
TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A DAHİL OLACAK MI?
Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
TURGUT ALP VE OSMAN BEY DÖNEMİ
(1298-1299 yıllarında) Turgut Alp İnegöl kalesinin kuşatmış ve bu kalenin de Osmanlı beyliği eline geçmesini sağlamıştır.
Osman Bey beyliği arazisini Oğuz töresine uyarak yakın akraba ve silah arkadaşlarına "dirlik" olarak vermiştir. Böylece Eskişehir kardeşi Gündüz Bey'e, Karacahisar oğlu Orhan Bey'e, Yarhisar Hasan Alp'e ve İnegöl Turgut Alp'e verilmiştir.
O İSİMLER KATILDI
Tanıtımda ayrıca ikinci sezon afişinde de yer alan, Türk kültürünün güçlü simgeleri at, kurt ve şahinin de yer alması dikkat çekti.
İkinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden 'Kuruluş Osman', kadrosuna kattığı Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi isimlerle gündem olmuştu.
Kuruluş Osman'a şu ana kadar Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Seçkin Özdemir, Kanbolat Görkem Arslan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya katıldı.
İKİNCİ SEZON AFİŞİ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Kuruluş Osman'ın ikinci sezon afişi, sosyal medyada kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.
Osman Bey rolüyle milyonların gönlüne taht kuran yıldız oyuncu Burak Özçivit'in yeni imajıyla ilk kez görücüye çıktığı afişte, Türk kültürünün güçlü simgelerinin yer alması dikkat çekti. Özçivit'in kısalan saçları ve sakalıyla birlikte değişen imajı, oyuncunun Türkiye ve dünyadaki hayranları tarafından beğeniyle karşılanırken, yeni sezona dair beklentiyi de artırdı.
İlk sezonun finalinde Kulucahisar Kalesi'ni fetheden Osman Bey'in yeni hedefleri de dizinin hayranları arasında merak konusu oldu. Seyirciden büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden 'Kuruluş Osman', kadrosuna katılan yeni oyuncularla da adından söz ettiriyor.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.
CÜNEYT ARKIN KURULUŞ OSMAN'A KATILDI
İkinci sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın katılıyor. Cüneyt Arkın'ın Aksaçlıların reisini canlandıracağı iddia ediliyor.
Dizinin yapımcılığının yanı sıra, proje tasarım ve senaryosunu da üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla efsanevi aktörün 'Kuruluş Osman' kadrosuna katıldığını "Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın" sözleriyle açıkladı.