Kuruluş Osman'ın kısa bir süre önce yayınlanan ikinci sezon tanıtımı izleyicileri heyecanladırdı. ATV ekranlarının başarılı yapımı Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Diziye şu ana kadar pek çok isim dahil oldu. Tanıtımda usta oyuncu Tamer Yiğit'in görülmesiyle birlikte Osman Bey'in babası Ertuğrul Bey'in yaşlılık halini onun canlandıracağı çok konuşulmaya başlandı. Ayrıca tarihi kaynaklarda da yer alan Turgut Alp'in diziye dahil olup olmayacağı ise merak konusu. Diriliş Ertuğrul dizisinde bu tarihi karakteri Cengiz Coşkun canlandırmıştı.

YENİ SEZON İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

"Sır çözüldü, aşkın ateşi harlandı. Gelsin gayrı gelecek olanlar; hayal kurup pusatı kuşananlar, yol açıp töreyi yayacak olanlar, iz sürüp sancağı kaldıracak olanlar, hayal kuranlar... Yol açanlar, iz sürenler, vaktidir gayrı; iz sürüp, yol açıp devlet olma vaktidir" sözleriyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan ikinci sezon tanıtımı, Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden 'Kuruluş Osman' hayranları tarafından büyük ilgi gördü. On binlerce beğeni ve yorum alan tanıtım, dizinin ikinci sezonda ekranlara damga vuracağının sinyallerini verdi.