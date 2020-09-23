Oyunculuk kariyeri boyunca başarılı sonuçlar elde etmiş dizilerde boy göstermesi ve dikkatleri üzerine çeken performansı sayesinde ekranların aranan yüzü haline gelen Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Öztürk, TV8 dizisine katılacak. Serüveni sona ermiş olmasına rağmen halen tekrar bölümleri izlenmeye devam eden Diriliş Ertuğrul oyuncusu TV8 kanalının dizi projesine dahil oldu. Namını sınır ötesine salan Diriliş Ertuğrul yapımında oyunculuk hünerlerini sergileme fırsatı bulan Engin Öztürk, TV8'de geçtiğimiz sezon yayın macerasına atılan Doğduğun Ev Kaderindir ekibine eklendi.
TV8 ekranlarında yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, senaristliğinde ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Seray Şahiner, Defne Gürsoy ve Doruk Erengül'ün yer aldığı OGM Pictures imzasıyla yayına giren Doğduğun Ev Kaderindir hanesine eklendiğinin bilgisine ulaşıldı.
Diriliş Ertuğrul yapımının güçlü ismi ekranda fırtına gibi esecek yeni diziye adını yazdırdı...
Diriliş Ertuğrul projesinde Günalp Bey rolüyle iddialı bir çıkış yakalamasının yanı sıra bir dönemin yüksek izlenme oranlarıyla göze çarpan Muhteşem Yüzyıl yapımında da Şehzade Selim rolünün hakkını veren Engin Öztürk, Doğduğun EV Kaderindir ile kameralar karşısına geçmeye hazırlanıyor.
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İbrahim Çelikkol (Mehdi) ve Demet Özdemir (Zeynep)'in başrollerinde bulunduğu ve ilk bölümü 25 Aralık 2019 tarihinde TV8 kanalında gösterime giren Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde farklı bir soluk getirmeye hazırlanan Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Öztürk'ün hangi rolü oynayacağı şimdiden merak konusu olmaya başladı.
ENGİN ÖZTÜRK KİMDİR?
Engin Öztürk, 28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. Asker emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin dördüncü çocuğudur. Eskişehir'de büyümüş ve Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi için Ankara'ya gelmiş ve daha sonra 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde okumaya başlamış, 2012 yılında mezun olmuştur.
2003 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur. Ancak daha sonra askerlik mesleğinin kendisine uygun olmadığını anlamış ve konservatuvara girmiştir. Tiyatro merakı da Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda girdiği Tiyatro Kolundan gelmektedir.
2010 yılında seçmelerine katıldığı Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı Kanal D dizisinde Selim Yaşaran karakterine hayat verdi. Dizi Engin Öztürk'ün Türkiye ve Arap ülkelerinde tanınmasına sebep olmuştur. Dizinin 2012 yılında sona ermesi üzerine üniversite okuduğu dönemde hem oyun oynadığı hem de barmenlik yaptığı barın sahibi ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Komiser Emre karakterini canlandırmıştır.
Bunun yanı sıra Star Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde II. Selim rolünü üstlenmiştir. Star Tv'de yayınlanan Hatırla Gönül dizisinin iç mimarlık okuyup marangoz olan Yusuf rolünü canlandırmış. En son 2016 Aralık'ta bitmiş olan Yüksek Sosyete adlı dizide Kerem Özkan karakterini canlandırmıştır. Engin Öztürk son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Günalp karakterine can vermektedir.