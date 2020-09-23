Kurtlar Konseyi'nde Testere Necmi'nin hiyerarşisinde olan ve konsey adına çeşitli suikastlar gerçekleştiren Süleyman Çakır, bir gün Duran Emmi'yi ziyaret etmek için onun, Salacak'daki kahvesine gitti. Burada Polat'la da tanışan Çakır, Duran Emmi ile beraber kahveden çıkarken rakibi Şevko'nun saldırısına uğradı. Ama saldırıyı fark eden Polat, son anda hem Çakır'ı hem de Emmi'yi yere yatırarak hayatlarını kurtardı. Böylece Çakır ve Polat can dostu oldular ve birçok başarılı işe imza attılar.

Polat'ın bu başarıları Kurtlar Konseyi'nin dikkatini çekti ve başta Mehmet Karahanlı olmak üzere Laz Ziya, Kılıç, Testere Necmi gibi konseyin üyeleriyle tanışan Polat, zamanla Çakır gibi konseye hizmet eder oldu. Sonraları yükselerek konseyin baronu oldu. Tabi böyle yükselirken Pala ve ekibi, Kirve, Rus Konseyi ve birçok zararlı grubu da yok ettiği gibi Süleyman Çakır, Aslan Akbey, Seyfo Dayı, Elif Eylül ve birçok sevdiğini de kaybetti.

2005 yılında Kurtlar Konseyi, iç çekişmeler ve birçok nedenle çöktü ve son üyesi Laz Ziya'nın vefatıyla dağıldı. Böylece Kurtlar Vadisi Operasyonu başarıya ulaşmış oldu. Konseyin çöküşünden sonra Polat, konseyin bağlı olduğu Tapınakçılar'ın Dünya Baronu Amon ile görüşmek üzere Los Angeles şehrine gitti. Amon, kendisine birlik olmayı ve Mehmet Karahanlı'nın bizzat yazdığı, konseyin Türkiye aleyhine faaliyetlerinin ve konseyin bağlı olduğu yerlerin kayıtlı olduğu Kripteks adındaki şifreli kutudaki belgeleri istedi. Ama Polat, bunları kabul etmeyerek Amon'la bir anlaşma yaptı ve Türkiye'ye döndü.

Tapınakçılar'ın devam eden zararlı faaliyetleri ve Abdülhey'in ölümü, anlaşmanın Amon tarafından bozulmasına ve Polat'ın 'Kripteks'deki belgeleri dizinin devamı olan Kurtlar Vadisi Pusu'nun 9. sezonunda kamuoyuna açıklamasına sebebiyet verip Piramit operasyonunun başlamasını sağlayacaktır.

