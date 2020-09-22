MEMATİ BAŞ

Süleyman Çakır'ın sağ kolu ve en sadık adamıydı. Çakır'a "abi" diye hitap ederdi. Çakır, hapishanede Memati'ye bulaşanları savuşturmuş ve Memati'yi yanına almıştır. Memati, Çakır'a hep sadık kalmıştır. Çakır'ın vurulmasından sonra Polat ile birlikte Altı Baba'yı öldürmüştür. Çakır'ın ölümünü öğrenince onun intikamını alan Polat Alemdar'ın en yakın adamı olmuş ve ona "Usta" diye hitap etmiştir. Bir ara Armatör Cemal mevzusundan dolayı Polat ile sıkıntı yaşasa da daha sonra araları düzelmiştir.

Cemal, Yaşar Katırcı'dan aldığı parayla Memati suikastini yapması için yardımcısı Yıldırım'a talimat verir. Eski bir itirafçı olan ve örgüte de çalışan Yıldırım ise Rızaya bu suikastı yapması için emir verir. Suikastın ilk planı hem Memati hem Polatın öldürülmesiydi fakat sonradan devreye giren ihtiyarlar heyeti üyesi Sencer bey tarafından Faruk beyin yanına yerleştirilen Semih bu planı Sencer'in talimatıyla değiştirir. İhtiyarlar heyetinin eski başkanı tarafından Mete Aymar'ın yanına yerleştirilen Erkan, Semih'ten aldığı direktifle Yıldırım'dan sadece Memati'yi öldürmesini ister ve Memati'yi kendi düğününde öldürür.

KURTLAR VADİSİ KONUSU NEYDİ?

Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003'te Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlayan Türk aksiyon, dram ve politik televizyon dizisidir. 4 sezondan ve 97 bölümden oluşmaktadır. 1. sezonunda (ilk 20 bölüm) çarşamba günleri sonrasındaysa perşembe günleri yayımlanmıştır. Dizi ilk üç sezon Show TV'de yayımlanmıştır. Son sezonundaysa 4 milyon dolar karşılığında Kanal D'ye transfer olmuştur. Bu yönüyle Türk televizyonunda bir ilktir. 29 Aralık 2005 tarihinde 97. bölümle final yaparak sona ermiştir.