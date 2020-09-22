Ülkemizde 2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, kısa süre içerisinde milyonlarca kişinin izlediği ve Türkiye'de sosyal hayata yön veren yapımlardan birisi olmuştu. Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi yeniden mi başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurtlar Vadisi yeniden başlayacağı iddiası yeniden gündeme geliyor. Hayranları yapımcı tarafından gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi yeniden mi başlayacak? Yıllar içerisinde birçok filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu adında yeni bir diziyle devam eden yapım, 2016 yılında final yapmıştı. O günden bu güne ses çıkmayan Kurtlar Vadisi için Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya yeniden başlayacağı tarihi açıkladı.
Kurtlar Vadisi yeniden mi başlayacak? Ekranların en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlayacağı iddiası merak uyandırıyor. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı olan Necati Şaşmaz'ın fotoğrafı büyük heyecan yarattı. Hayranları dizinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi yeniden mi başlayacak? Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya dizinin ekranlara dönüş tarihini açıkladı. Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003'te Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlayan Türk aksiyon, dram ve politik televizyon dizisidir. 4 sezondan ve 97 bölümden oluşmaktadır. 1. sezonunda (ilk 20 bölüm) çarşamba günleri sonrasındaysa perşembe günleri yayımlanmıştır. Dizi ilk üç sezon Show TV'de yayımlanmıştır. Son sezonundaysa 4 milyon dolar karşılığında Kanal D'ye transfer olmuştur. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
KURTLAR VADİSİ GERİ DÖNÜYOR SÖZLERİ HEYECAN YARATTI "2022 YILINDA BAŞLAYACAK..."
Dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ile fotoğrafını paylaşan Tahir Sarıkaya, "Dostum Necati Şaşmaz ile 2022 yılında başlayacak Kurtlar Vadisi'ni konuştuk" ifadelerini kullandı.
Paylaşımın kısa sürede aldığı yorumlar sonrası Sarıkaya paylaşımına "Yıl konusunu espri yaptım arkadaşlar" notunu ekledi.
İşte Tahir Sarıkaya'nın paylaşımı:
POLAT ALEMDAR
Efe Yakup Karahanlı, Ali Candan ya da bilinen adıyla Polat Alemdar; Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinin ve Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin ve Kurtlar Vadisi Vatan filmlerinin ana karakteridir. Necati Şaşmaz tarafından canlandırılmıştır.
ABDÜLHEY ÇOBAN
Gerçek adı Zülfü Yüksel'dir. İstihbarattaki kod adı Akrep'tir. KGT'nin iki numarasıdır. Elâzığlıdır. Çocukluktan devlet tarafından yetiştirilmiş ve Kuzey Irak'taki Omar Aşireti'nin içine yerleştirilmiştir. Daha sonra Aslan Akbey tarafından İstanbul'a çağrılmış ve Polat Alemdar'ın yanına, onu koruması için yerleştirilmiştir. Kurtlar Vadisi Operasyonu bitince Polat Alemdar'ın sol kolu olarak yanında kalmıştır. Pusu'da İskender Büyük tarafından hipnotize edilmiş, bir süre onun için çalışmıştır. Daha sonra kurtulmuş ve Doktor Gaye Abdülhey'i tedavi etmiştir. Devlet işlerinden çekilince Abdülhey Gaye ile evlenmiştir. 229. bölümde Mr. Key tarafından Polat Alemdar'ın ofisine yapılan bombalı saldırıda ölmüştür.
MEMATİ BAŞ
Süleyman Çakır'ın sağ kolu ve en sadık adamıydı. Çakır'a "abi" diye hitap ederdi. Çakır, hapishanede Memati'ye bulaşanları savuşturmuş ve Memati'yi yanına almıştır. Memati, Çakır'a hep sadık kalmıştır. Çakır'ın vurulmasından sonra Polat ile birlikte Altı Baba'yı öldürmüştür. Çakır'ın ölümünü öğrenince onun intikamını alan Polat Alemdar'ın en yakın adamı olmuş ve ona "Usta" diye hitap etmiştir. Bir ara Armatör Cemal mevzusundan dolayı Polat ile sıkıntı yaşasa da daha sonra araları düzelmiştir.
Cemal, Yaşar Katırcı'dan aldığı parayla Memati suikastini yapması için yardımcısı Yıldırım'a talimat verir. Eski bir itirafçı olan ve örgüte de çalışan Yıldırım ise Rızaya bu suikastı yapması için emir verir. Suikastın ilk planı hem Memati hem Polatın öldürülmesiydi fakat sonradan devreye giren ihtiyarlar heyeti üyesi Sencer bey tarafından Faruk beyin yanına yerleştirilen Semih bu planı Sencer'in talimatıyla değiştirir. İhtiyarlar heyetinin eski başkanı tarafından Mete Aymar'ın yanına yerleştirilen Erkan, Semih'ten aldığı direktifle Yıldırım'dan sadece Memati'yi öldürmesini ister ve Memati'yi kendi düğününde öldürür.
KURTLAR VADİSİ KONUSU NEYDİ?
Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003'te Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlayan Türk aksiyon, dram ve politik televizyon dizisidir. 4 sezondan ve 97 bölümden oluşmaktadır. 1. sezonunda (ilk 20 bölüm) çarşamba günleri sonrasındaysa perşembe günleri yayımlanmıştır. Dizi ilk üç sezon Show TV'de yayımlanmıştır. Son sezonundaysa 4 milyon dolar karşılığında Kanal D'ye transfer olmuştur. Bu yönüyle Türk televizyonunda bir ilktir. 29 Aralık 2005 tarihinde 97. bölümle final yaparak sona ermiştir.