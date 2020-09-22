YENGEÇ BURCU:

Geçmiş konuların tekrar açılması sizleri duygusal olarak etkileyebilir. Geçmiş yaşantıları geçmişte bırakmalısınız. 24 Eylül de Merkür-Mars düellosu kariyer ve aile yaşantınızda sizlerden hareketlilik bekleyebilir. Zamanı kabullenip şartlara göre hareket etmeniz size büyük destek sunacaktır. Yakın dostlarınızı anlayışlı davranışlar sergilemeleri için uyarabilirsiniz. Bu konuda size destek olacaklardır. Merkür-Satürn karesi kalıcı kararlar almanız da sizlere yol göstericiliği yapacaktır. Sizler karar aşamasında disiplinli ve stratejik hedeflere doğru ilerlemeyi seçmelisiniz.

ASLAN BURCU:

24 Eylül günü Merkür-Mars karşı karşıya gelecek ve sizleri iletişimsel hassasiyetle karşılayacaktır. Kardeşleriniz veya aile dostlarınız ile bazı konularda fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Düşüncelere saygı duyarak daha empatili bir yaklaşım tarzı çevrenize karşı sizi oldukça olgun ve bilinçli gösterecektir. Merkür-Satürn karesi sizleri çalışma ortamınızda kararlı bir tutum sergilemeye davet edebilir. Geri dönülemeyecek düşüncelerinizi harekete geçirmeden önce karar aşamasındayken ayrıntılı inceleme yapmalısınız.

BAŞAK BURCU:

Sinir ve öfkenizi kendinizden veya çevrenizdeki diğer kişilerden çıkarmamaya odaklanmalısınız. Eğer sinirlerinize hâkim olursanız kazanan siz olacaksınız. Bu süreçte yalnız kalmak ve sakinleştirici bir müzik eşliğinde yürüyüş yapmak potansiyel enerjinizi atmanıza yardımcı olacaktır. Merkür-Satürn karesi ilişkilerinizde sizleri bir basamak ileriye taşıyarak gelecek planlarınıza doğru yürümenize yardımcı olacaktır.

TERAZİ BURCU:

İncitici kelimeler ailenizi ve sonunda kendinizin üzülmesine sebep olabilir. Tükenmez kalem yerine kurşun ve yumuşak uçlu bir kalem seçmeniz sizlerin naif ruhuna daha fazla hitap edecektir. 24 Eylül günü 24 saatlik zaman dilimi içerisinde Merkür-Mars karşıtlığı kesinleşiyor. Ben ve sen hattında kendinizi ve karşınızda her kim var ise partneriniz, iş ortağınız, personeliniz zihninizdekileri daha da büyütmeden karşı tarafa düşündüklerinizi ifade etmelisiniz. Merkür-Satürn karesi kariyer hayatınızda önemli kararlar almanızda destekçiniz olacaktır.