Acun Ilıcalı Hediye Dizüstü Bilgisayar kampanyası kaç TL toplandı? Sorusu oldukça merak edildi. Yüzyüze eğitim programı ile birlikte laptop'u olmayan öğrenciler için dün gece önemli bir organizasyon yapılmıştı. Bilgisayarı olmayan çocuklara dizüstü bilgisayar almak için nakit bağışı kampanyası yapıldı. Kızılay üzerinden toplanan paralarla alınacak dizüstü bilgisayarlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılacak. Bir bilgisayarın maliyeti 3 bin lira olarak hesaplandı. Kendi kanalı üzerinden bağış yayını yapan Acun Ilıcalı, gecede sürprizler yaşadı. Yayına 'bağışçı' diye bağlanan bir kadın ise gecenin olayı oldu. Peki öğrenciler laptopları nasıl alacak? Nereden başvuracak? İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
ACUN ILICALI KIZLARI ADINA BAĞIŞ YAPTI
Acun Ilıcalı'ya canlı yayında gelen sürpriz telefon da ailesinden oldu. Kızı Leyla Ilıcalı yayına bağlanıp "Baba biz 3 kardeş yardım yapacağız ama senin açıklamanı istiyoruz' dedi. Leyla, babasından onlar adına 'bağış' yapmasını isteyince Acun Ilıcalı 'Ben de kızlarım adına 500 bin lira bağışlıyorum' dedi.
BAĞIŞ YAPAN TEK SANATÇI
Dizilerden milyonlar kazanan sanatçılar ellerini cebine atmazken kampanyaya katılan tek sanatçı Haluk Levent oldu. AHBAP derneği ile hayırseverliğini taçlandıran Haluk Levent, bilgisayar için de 200 bin lira bağış yaptı.
EN YÜKSEK BAĞIŞI KİM YAPTI
Gecenin en yüksek bağışçısı Bahçeşehir Eğitim Kurumları oldu. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu başkanı Hüseyin Yücel canlı yayına bağlanarak 1 milyon lira bağışladıklarını duyurdu. Acun Ilıcalı bağış miktarını duyunca alkışladı. Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi'nin sahibi Enver Yücel'in oğlu.
EN YÜKSEK 2. BAĞIŞI YAPAN KİŞİ
Dizüstü bilgisayar kampanyasında gecenin en yüksek ikinci bağışı kamuoyunda pek bilinmeyen bir isimden geldi. Gülderen Holding'in başkanı Kerem Gülderen canlı yayına bağlandı ve 700 bin lira bağışladıklarını duyurdu. Kerem Gülderen'in şirketi enerji sektöründe hizmet veriyor.
MESUT ÖZİL YARDIM YAPTI
Spor camiasından gelen tek bağış İngiltere'den oldu. Ünlü futbolcu Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe Özil kampanyaya katılan tanık isimlerden oldu. Amine Gülşe yayına bağlanıp eşiyle birlikte kampanyaya 250 bin lira bağışta bulunduklarını duyurdu.
HUAWEI 50 LAPTOP BAĞIŞLADI
Öğrencilere diz üstü bilgisayar kampanyasında şaşırtan bağışlardan biri de teknoloji devi Huawei'den geldi. Huawei yaptığı bağışın yüksekliği değil 'cimriliği' ile sosyal medyanın gündemi oldu. Huawei Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü şirket olarak 50 diz üstü bilgisayar bağışladıklarını duyurdu. Bu 'cüzi' bağış sosyal medyada alay konusu oldu.
Kimler ne kadar yardım yaptı!
Rezan Epözdemir - 100 bin tl
Acun Ilıcalı - 500 bin tl
Tayfun Acar - 100 Bin TL
Selin Ciğerci - 200 Bin TL
Hüseyin Yücel - 1 Milyon TL bağışladı
Eda Kosif - 501 Bin TL
Levent Uysal - 200 Bin TL
Mesut Özil - 250 bin TL
Kızılay Başkanı - 250 bin TL
Haluk Levent - Ahbap Derneği Başkanı olarak 200 Bin TL
Laptopları Dizüstü Bilgisayarları MEB dağıtacak! MEB'den başvurular alınacak!
Acun Ilıcalı duyurduğu Laptop kampanyasında dağıtma kısmını Milli Eğitim Bakanlığı yapacak. Acun Ilıcalı topladığı tüm parayı MEB'e aktaracak ve MEB başvuran tüm öğrencilere Laptopu ulaştırmak için uğraşacak.