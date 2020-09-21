Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 21.09.2020 10:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.09.2020 10:40
    ABONE OL

    , ? ?

    Dünden bu yana , ? Sorusunun yanıtı merak edilerek gündemde sıkça araştırılıyor. Yeni sezonunda iddialı yarışmacıları kadrosuna ekleyen Masterchef Türkiye 2020’ye yedeklerden giren yarışmacı Selin Öztürk Aydın dün akşam elenen isim oldu. Bu gelişmeyle hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. ?

    takvim.com.tr
    Masterchef Selin kimdir, kaç yaşında?

    Masterchef Selin kimdir? Yedek kadrodan geçtiğimiz hafta elenen bir yarışmacı yerine gelen ve ana kadroya katılan Selin Öztürk Aydın bu hafta eleme potasına girdi ve elenen kişi oldu. Güler yüzü ve azimli yapısıyla dikkat çeken Masterchef Selin, diğer yarışmacılardan daha kötü bir tabak çıkardığı için elendi. Masterchef Selin'in hayatına dair merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

    SELİN ÖZTÜRK AYDIN KİMDİR?

    Selin Öztürk Aydın, 1990, İzmir doğumludur. Evli ve Toprak isimli bir oğlu olan yarışmacı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi mezunudur. Kendisini genç girişimci olarak tanımlayan yarışmacı, Atalante Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerinin kurucusudur. Firması, İnsan Kaynakları ve Eğitim alanında faaliyet göstermektedir. Selin Öztürk Aydın aynı zamanda Ege İş Kadınları Dernek üyesidir ve dernekte aktif olarak rol almaktadır. Toprağı ve mutfağı sevdiğini belirten yarışmacının hayali, kendi restoranında muhteşem tatlar sunmaktır. "Mutfağa olan tutkum bana güç veriyor" diyen Selin Öztürk Aydın, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna yedeklerden giren yarışmacılar arasında yer almaktadır.

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Furkan
    Emir
    Serhat
    Esra
    Özgül
    Duygu
    Celal
    Uğur

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Barbaros
    Berker
    Tanya
    Ayyüce
    Sefa
    Ebru
    Eray
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Masterchef Selin kimdir, kaç yaşında? Masterchef Türkiye’den elenen Selin Öztürk Aydın evli mi?
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri