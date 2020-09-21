Masterchef Selin kimdir? Yedek kadrodan geçtiğimiz hafta elenen bir yarışmacı yerine gelen ve ana kadroya katılan Selin Öztürk Aydın bu hafta eleme potasına girdi ve elenen kişi oldu. Güler yüzü ve azimli yapısıyla dikkat çeken Masterchef Selin, diğer yarışmacılardan daha kötü bir tabak çıkardığı için elendi. Masterchef Selin'in hayatına dair merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.
SELİN ÖZTÜRK AYDIN KİMDİR?
Selin Öztürk Aydın, 1990, İzmir doğumludur. Evli ve Toprak isimli bir oğlu olan yarışmacı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi mezunudur. Kendisini genç girişimci olarak tanımlayan yarışmacı, Atalante Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerinin kurucusudur. Firması, İnsan Kaynakları ve Eğitim alanında faaliyet göstermektedir. Selin Öztürk Aydın aynı zamanda Ege İş Kadınları Dernek üyesidir ve dernekte aktif olarak rol almaktadır. Toprağı ve mutfağı sevdiğini belirten yarışmacının hayali, kendi restoranında muhteşem tatlar sunmaktır. "Mutfağa olan tutkum bana güç veriyor" diyen Selin Öztürk Aydın, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna yedeklerden giren yarışmacılar arasında yer almaktadır.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Furkan
Emir
Serhat
Esra
Özgül
Duygu
Celal
Uğur
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Barbaros
Berker
Tanya
Ayyüce
Sefa
Ebru
Eray