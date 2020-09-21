MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de son dokunulmazlığı Kırmızı takımdan Eray oldu. Eray eleme adayı olarak Tanya'yı seçti. Oylama sonucunda ise Berker de eleme potasına eklenen isimlerden biri oldu.

2020 Masterchef Türkiye'nin 20 Eylül 2020 Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde geçtiğimiz hafta içinde eleme adayı olarak belirlenen Serhat, Özgül, Sefa, Selin, Tanya ve Berker eleme gecesinde kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şef jüriliğinde yapılan eleme oyununda şefler tarafından yapılması istenen yemeği Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından tadılması sonrasında eleme potasından çıkan isim ilk isim SERHAT oldu. Eleme Potasından çıkmayı başaran diğer yarışmacılar ise SEFA, ÖZGÜL oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Öte yandan potadan çıkamayan Tanya, Selin, Berker ise son eleme oyununda karşı karşıya geldi. Yine şefler tarafından belirlenen Ahtapotlu Nisuaz salatası'nı en iyi yapan isimler belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından tadım yapılması sonucu en az beğenilen tabağın sahibi SELİN bu haftanın elenen isimi oldu.