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    • 21.09.2020 07:10
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    72. sahiplerini buldu! İşte Ödülleri'ni kazanan isimler

    ABD'de "Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen 2020 'nin kazananları belli oldu. "En " ödülüne "Succession" layık görülürken, dizideki performansıyla , Drama dalında "En " ödülünü aldı.

    AA
    72. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

    Yeni Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izleyicilerin ve ödül adaylarının olmadığı 'taki Staples Tiyatrosu'nda düzenlenen 72. Emmy Ödül Töreni video konferans şeklinde gerçekleşti.

    Ödül töreninde, "En İyi Drama Dizisi" ödülüne "Succession" layık görülürken, dizideki performansıyla , "En İyi Erkek Oyuncu" (Drama) ödülünü aldı.

    "En İyi Komedi Dizisi" ödülünü 7 ödüllü "Schitt's Creek" alırken, "Watchmen" de "En İyi Mini Dizi" ödülünün sahibi oldu.




    Ödülü kazanan yapımlardan bazıları şöyle sıralandı:

    En İyi Drama: "Succession"

    En İyi Komedi: "Schitt's Creek"

    En , Drama: Jeremy Strong, "Succession"

    En , Drama: Zendaya, "Euphoria"




    En İyi Erkek Oyuncu, Komedi: Eugene Levy, "Schitt's Creek"

    En İyi Kadın Oyuncu, Komedi: Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"

    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Drama: Billy Crudup, "The Morning Show"

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Drama: Julia Garner, "Ozark"

    En İyi Mini Dizi: "Watchmen"



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    Haberler Magazin 72. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 2020 Emmy Ödülleri'ni kazanan isimler
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