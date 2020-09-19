HAŞMET'İN BEHZAT'I DA KAYBETMESİ AN MESELESİ

Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.