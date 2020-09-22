Televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda göreve devam etmektedir. Tiyatro kare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da, yönetmen ve oyuncu olarak görevler aldı.

Oyuncu ve şarkıcı Pamela Spence'le kısa süren bir evlilik yapmış. Burak Sergen, 1999 yılında kendisi gibi oyuncu olan Işıl Sergen'le evlenmiştir. Cansın (d.2009) adında bir erkek çocukları var.