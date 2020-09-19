Cuma akşamları TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yakın zamanda çekimleri başlayacak olan dizide 6 yeni ismin yer alacağı konuşulmaya başladı. Dizinin yeni sezonunu heyecanla bekleyen izleyiciler konu hakkında yayıncı kuruluştan bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor.
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ SEZONA BOMBA GİBİ GİRİŞ YAPACAK!
İşte diziye katılan yeni isimler
İsmail Hakkı Ürün (Komiser Aziz)
Mehmet Korhan Fırat - Tatavlalı
Cansu Fırıncı - İzak
Yılmaz Meydaneri - Sadrazam Ferit Paşa
Burak Haktanır - Eskidarlı
Hakan Bilgin - Mikaelyan
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Hechler sonunda tutuklanır. Ancak Hechler'in başlattığı Abdülhamid ve hanedanı bekleyen tehlike devam etmektedir. Karaso'nun Hechler'e bilgi verdiği çete bulunmak zorundadır. Ancak Karaso bile artık o çeteye ulaşacak durumda değildir. Çete çoktan harekete geçmiştir. Nerede oldukları, nasıl ve ne zaman saldıracakları bilinmemektedir.
Hechler, Tahsin'in de sunduğu delillerle mahkemede suçlu bulunur. Bundan sonra ömrünü Rus hapishanelerinde geçirecektir. Ancak Goldsimht dışardadır ve amaçlarına ulaşmak için ince ince planladığı tertibi yönetmektedir.
Abdülkadir'i de iyi niyetinden yakalar. Abdülkadir kendi sonlarını hazırlayan adama bilmeden yardım eder.
Halil Halid'ler gümrükten uzun menzilli bir dürbün girdiğini öğrenir, bir suikast yapılacağını tahmin ederler. Gittikleri adreste kriptolu bir baston vardır. Bastonun şifresini kimse çözemeyince bastonu Abdülhamid ele alır. Goldsmith'in istediği de budur.
Abdülhamid'in ellerinde çıkan yaraların tedavisini sadece bir hekim bilmektedir. Hekim saraya gelemeyince Abdülhamid ve Ahmet Paşa, Halil Halid'in aldığı tedbirlerle hekimi görmeye giderler.
Bidar yaptığı zekice planla nihayet düşmanının kim olduğunu öğrenir. Ama Blavatsky'i zapt etmek kolay olmaz. Blavatsky giderayak son oyununu oynar. Sadece Bidar'ın değil, haremdeki herkesin canına kast eder.