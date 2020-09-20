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    • 20.09.2020 09:59
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    • 20.09.2020 09:59
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    Dün akşamdan bu yana ? Sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. TV8’in sevilen yarışması Türkiye yeni sezonunda da ilgiyle izleniyor. İzlemeyi kaçıran son bölümde neler yaşandığını merak ediyor. Peki eleme potasında hangi yarışmacılar var? ? Bireysel dokunulmazlığı kim aldı?

    takvim.com.tr
    Masterchef eleme adayları kimler?

    Masterchef'te bu akşam yine bir eleme heyecanı yaşanacak. Bu haftanın dokunulmazlık oyunları oynandı ve eleme potası da şekillendi. Masterchef'te bir ilk yaşandı ve yarışmacıların hazırladığı yemekler paket servis ile izleyicilere gönderildi, bu sayede puanlar verildi. Peki dün akşam dokunulmazlığı alan takım hangisiydi? Masterchef'in bu haftaki eleme adayları kimler oldu?

    MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    MasterChef Türkiye'de son dokunulmazlığı Kırmızı takımdan Eray oldu. Eray eleme adayı olarak Tanya'yı seçti. Oylama sonucunda ise Berker de eleme potasına eklenen isimlerden biri oldu.

    MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI KİMLER?

    Mavi takım eleme adayları: Serhat ve Özgül

    Kırmızı takım eleme adayları: Sefa, Selin, Tanya, Berker

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Furkan (Kaptan)
    Emir
    Serhat
    Esra
    Özgül
    Duygu
    Celal
    Uğur

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Selin (Kaptan)
    Barbaros
    Berker
    Tanya
    Ayyüce
    Sefa
    Ebru
    Eray
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