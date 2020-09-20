Masterchef'te bu akşam yine bir eleme heyecanı yaşanacak. Bu haftanın dokunulmazlık oyunları oynandı ve eleme potası da şekillendi. Masterchef'te bir ilk yaşandı ve yarışmacıların hazırladığı yemekler paket servis ile izleyicilere gönderildi, bu sayede puanlar verildi. Peki dün akşam dokunulmazlığı alan takım hangisiydi? Masterchef'in bu haftaki eleme adayları kimler oldu?
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de son dokunulmazlığı Kırmızı takımdan Eray oldu. Eray eleme adayı olarak Tanya'yı seçti. Oylama sonucunda ise Berker de eleme potasına eklenen isimlerden biri oldu.
MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI KİMLER?
Mavi takım eleme adayları: Serhat ve Özgül
Kırmızı takım eleme adayları: Sefa, Selin, Tanya, Berker
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Furkan (Kaptan)
Emir
Serhat
Esra
Özgül
Duygu
Celal
Uğur
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Selin (Kaptan)
Barbaros
Berker
Tanya
Ayyüce
Sefa
Ebru
Eray