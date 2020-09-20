Masterchef'te bu akşam yine bir eleme heyecanı yaşanacak. Bu haftanın dokunulmazlık oyunları oynandı ve eleme potası da şekillendi. Masterchef'te bir ilk yaşandı ve yarışmacıların hazırladığı yemekler paket servis ile izleyicilere gönderildi, bu sayede puanlar verildi. Peki dün akşam dokunulmazlığı alan takım hangisiydi? Masterchef'in bu haftaki eleme adayları kimler oldu?