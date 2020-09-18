Cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Hercai 39. bölümüyle ekranlara yeniden 'merhaba' dedi. Heyecan dolu bölümde Aslan'ın ortaya çıkmasıyla kartlar yeniden dağılırken sevdaları yeni bir sınavla karşı karşıya kalan Reyyan ve Miran artık Azize'nin piyonu değil, kendi oyunlarının kurucusu olarak herkese meydan okumaya başladı. Peki, Hercai 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Bütün muhteşem hikayeler iki şekilde başlar; ya bir insan yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir…"