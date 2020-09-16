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    • 16.09.2020 10:33
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    ’in 5 yıl hapsi isteniyor! Sahte rapor hazırlatıp…

    Neşe Erbek'in, Beşiktaş'ta bulunan anaokulunun açılışında sahte rapor hazırlattığı ortaya çıktı. Yapılan denetimde binanın kaçak olduğu, onaylı projede mimari izin olmadığı, raporun sahte gerekçelerle hazırlandığı belirlendi. Savcılık, mimarlık firması ile hakkında resmi belgede sahtecilik suçuyla dava açtı. Neşe Erberk, 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

    Dilek Yaman
    Sabah

    2013'te Beşiktaş Akatlar'da kiraladığı binayı, içine ve dışına işlemler yaptırıp anaokulu olarak açtı. Ancak bir süre sonra konut alanı görülen yeri imara aykırı şekilde okula dönüştürdüğü için mahkemeye verilen , 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Dava sürerken imar barışı çıktı. Eski manken de okulun kamu alanına taşan bölümleri yıktırıp gerekli belgeyi de alınca dava düştü.

    MİMARİ İZİN YOK

    Erberk, bu kez de okulu açılmadan önce hazırlattığı teknik raporla ilgili savcılığa şikayet edildi.Yapılan denetim sonrası, binanın halen kaçak olduğu, onaylı projede yapı kullanma ve mimari izni olmadığı, özel firmanın raporunun sahte gerekçelerle hazırlatıldığı ortaya çıktı.

    Savcılık, mimarlık firması ile Erberk hakkında resmi belgede sahtecilik suçuyla dava açtı.

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