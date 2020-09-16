2013'te Beşiktaş Akatlar'da kiraladığı binayı, içine ve dışına işlemler yaptırıp anaokulu olarak açtı. Ancak bir süre sonra konut alanı görülen yeri imara aykırı şekilde okula dönüştürdüğü için mahkemeye verilen Neşe Erberk, 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Dava sürerken imar barışı çıktı. Eski manken de okulun kamu alanına taşan bölümleri yıktırıp gerekli belgeyi de alınca dava düştü.

MİMARİ İZİN YOK

Erberk, bu kez de okulu açılmadan önce hazırlattığı teknik raporla ilgili savcılığa şikayet edildi.Yapılan denetim sonrası, binanın halen kaçak olduğu, onaylı projede yapı kullanma ve mimari izni olmadığı, özel firmanın raporunun sahte gerekçelerle hazırlatıldığı ortaya çıktı.

Savcılık, mimarlık firması ile Erberk hakkında resmi belgede sahtecilik suçuyla dava açtı.