Reynmen kimdir? Reynmen kaç yaşında, nereli, gerçek adı nedir? Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Aktaş; "İğrenç, kötü hissediyorum. Hasta gibiyim ama değil gibiyim. İlginç bir şey. Evdeyim, karantinadayım. Hiçbir yere çıkmıyorum. Kimseyle temas etmiyorum. Bu zamana kadar temas ettiğim herkesi de uyardım. Gidip testlerini yaptırsınlar. Sonuç olarak ben de bunu birinden kaptım, içimde üretmedim. Herkes dikkat etsin." dedi. Peki, Reynmen kimdir?

REYNMEN KİMDİR?

Gerçek ismi Yusuf Aktaş olan Reynmen 6 Aralık 1995'te dünyaya geldi. Sivaslı olan Yusuf Aktaş, ilköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okuluna nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamladı.