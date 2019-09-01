Türkiye'nin Avrupa Güzeli ünvanına sahip üç ismi, 34 yıl sonra kadın hakları için Kuşadası'nda bir araya geldi. Avrupa Güzeli ödülünü kazanan Filiz Vural, Nazlı Deniz Kuruoğlu ve Neşe Erberk, Kuşadası Caferli Köyü'nde buluşarak, kadın haklarının korunması konusunda bir açıklama yaptı: Bir ülkenin geleceğini kadınlar belirler, dünyayı güzel yapan kadındır. Kadını yok sayan bir zihniyetin sonu hüsrandır, acı bir yıkımdır. Toplumun sosyolojik yapısı bozulunca şiddet ve pek çok ahlaki değerler bozuluyor. Kadın cinayetleri ve cinsiyet eşitliği konusunda toplum duyarlı olmalı, tepkisini mutlaka göstermeli...





3 güzel de bir döneme damga vurmuştu