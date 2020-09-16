Güçlü oyuncu kadrosu ve farklı oyuncularıyla dikkat çeken Menajerimi Ara dizisi büyük ilgi görüyor. Dün akşam 4.bölümü ile ekrana gelene diziyi henüz izlememiş olanlar ise hakkındaki bilgileri merak ederek sıklıkla araştırıyor. Peki Menajerimi Ara dizisinin oyuncuları kimler? Menajerimi Ara hangi gün yayınlanıyor? İşte merak edilenler…
MENAJERİMİ ARA HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?
Salı akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkıyor.
MENAJERİMİ ARA KONUSU NEDİR?
Ali Bilgin'in yönetmenliğinde bir süre önce çekimlerine başlanan 'Menajerimi Ara' dizisi, oyuncu ve menajerlerin sinema sektörünün parlak ışıkları altındaki ego savaşlarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını ekrana taşıyacak.
Dizide; İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin spot ışıklarının altında, ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı, oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesini izleyeceğiz. Dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.
MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI KİMLER?
Dizide; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Deniz Can Aktaş, Semi Sırtıkkızıl, Nazlı Senem Ünal, Bedir Bedir, Pınar Ünsal, Yaprak Medine gibi isimler yer alıyor.
Dizide Barış Falay Kıraç'a, Canan Ergürder Feris'e, Fatih Artman Çınar'a, Ahsen Eroğlu Dicle'ye, Deniz Can Aktaş Barış'a hayat veriyor.
Usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu ise Peride karakterini canlandırıyor.