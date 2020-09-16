Güçlü oyuncu kadrosu ve farklı oyuncularıyla dikkat çeken Menajerimi Ara dizisi büyük ilgi görüyor. Dün akşam 4.bölümü ile ekrana gelene diziyi henüz izlememiş olanlar ise hakkındaki bilgileri merak ederek sıklıkla araştırıyor. Peki Menajerimi Ara dizisinin oyuncuları kimler? Menajerimi Ara hangi gün yayınlanıyor? İşte merak edilenler…