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    • 16.09.2020 12:08
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    • 16.09.2020 12:08
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    'ın UEFA 'ndeki rakibi 'den Galatasaray'a Atatürk sürprizi

    , UEFA 2. ön eleme turunda yarın kardeş ülke 'ın takımıyla karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile karşılaşacak olan Azerbaycan ekibi 'den karşılaşma öncesinde anlamlı bir hareket geldi. Neftçi Bakü, 'ün tarihi "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir" sözünü pankart yaptı ve Galatasaray maçının oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nın tribünlerine astı.

    UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Azerbaycan ekibi Netfçi Bakü'den karşılaşma öncesinde anlamlı bir hareket geldi.

    Sarı-kırmızılı takımı karşılamak için hazırlıklara başlayan Azerbaycan temsilcisi, maçın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı tribünlerine Türk ve Azerbaycan bayraklarını astı.

    MUSTAFA KEMAL ATATÜRK UNUTULMADI

    Tribünde ayrıca, Musta Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir." sözünün yazılı olduğu bir pankart yer aldı.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de iki ülkenin dostluğuna yönelik sözlerine tribünlerde yer verildi. Aliyev'in sözlerinin yazıldığı pankartta "Türkiye-Azerbaycan birliği ve kardeşliği ebedidir" ifadeleri yer aldı.
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