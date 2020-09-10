Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 10.09.2020 10:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.09.2020 11:06
    ABONE OL

    ve eşi yeniden savcılıkta: Sosyal medyada iftiraya maruz kalıyoruz

    ve eşi Tatlıtuğ çifti geçtiğimiz günlerde Sinan A., isimli bir şahsın kendilerini rahatsız ettiklerini ileri sürerek şikayetçi olmuş ve Aile Mahkemesi’ne başvurarak koruma kararı aldırmışlardı. Şikâyetin ardından çıkan haberlerle ilgili sosyal medya üzerinden Başak Dizer Tatlıtuğ’a yönelik hakaret içerikli sözler paylaşılınca çift tekrar savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.

    Dilek Yaman
    Sabah
    Kıvanç Tatlıtuğ çifti yeniden savcılıkta

    Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çifti geçtiğimiz günlerde Sinan A., isimli bir şahsın kendilerini rahatsız ettiklerini ileri sürerek şikayetçi olmuş ve Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı aldırmışlardı. Şikâyetin ardından çıkan haberlerle ilgili sosyal medya üzerinden Başak Dizer Tatlıtuğ'a yönelik hakaret içerikli sözler paylaşılınca çift, tekrar savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.


    'İFTİRA ATTILAR ŞİKÂYETÇİYİZ'

    Sinan A.'nın ünlü çiftin başına dert açması magazin gündemine bomba gibi düşmüş bu durum sosyal medya hesaplarına da yansımıştı. Instagram üzerinden magazin haberlerini paylaşan ve üzerine yorum yapan bir sayfada Kıvanç-Başak çiftiyle ilgili haber yapan Günaydın'ın gazete sayfası paylaşılmış ve altına Başak Tatlıtuğ'un Sinan A. ile bir ilişkisi olduğu yazılmıştı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Söz konusu yorumlar sonrası Başak Tatlıtuğ ve eşi Kıvanç Tatlıtuğ savcılığa başvurarak Sinan A.'yı tanımadıklarını, söz konusu paylaşımlar nedeniyle itibarlarının zedelendiğini ileri sürerek şikâyetçi oldu. Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer yeniden savcılıkta: Sosyal medyada iftiraya maruz kalıyoruz
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri