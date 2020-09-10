

'İFTİRA ATTILAR ŞİKÂYETÇİYİZ'

Sinan A.'nın ünlü çiftin başına dert açması magazin gündemine bomba gibi düşmüş bu durum sosyal medya hesaplarına da yansımıştı. Instagram üzerinden magazin haberlerini paylaşan ve üzerine yorum yapan bir sayfada Kıvanç-Başak çiftiyle ilgili haber yapan Günaydın'ın gazete sayfası paylaşılmış ve altına Başak Tatlıtuğ'un Sinan A. ile bir ilişkisi olduğu yazılmıştı.