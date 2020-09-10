MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

2020 MasterChef Türkiye'nin 8 Eylül 2020 Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde dün gerçekleşen kaptanlık oyunu sonrasında mavi ve kırmızı takım ilk takım oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet, Danilo ve Somer Şef jüriliğinde İtalyan esnaf lokantası lezzetleri yapılması istendi. Yemek listesinde yer alan yemekleri yapan mavi ve kırmızı takım arasından, Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in tadımı sonucunda yemeklerden aldıkları puanla haftanın ilk dokunulmazlığını alan takım KIRMIZI takım oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Öte yanda dokunulmazlık oyununda kaybeden takım olan mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler mavi takımdan ördekli gözleme yapmasını istedi. Yarışmanın sonucunda en başarılı Dana Fileto'yu yapan EMİR bu haftanın bireysel dokunulmazlık kazanan 2. ismi oldu. Bireysel dokunulmazlık sahibi Emir yarışmanın kuralı gereği EBRU'yu seçerek eleme potasına gönderdi.

İlk eleme adayının belirlenmesinin ardından takım içi eleme adayı oylaması yapıldı ve yarışmacılar arasında en fazla eleme oyu alan AYYÜCE eleme potasına girdi.