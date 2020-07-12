Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer mahkemeye koştu! Ölüm tehdidi eden kişi oyuncu Hazar Ergüçlü'nün...
Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, ölümle tehdit edildi. Sinan Altıntaş hakkında suç duyurusunda bulunan ünlü çift, korunma talep etti. dava dilekçesinde Altıntaş'ın "Bırakın dalga geçmeyi, öleceksiniz. Kendinizi ölüme sürüklüyorsunuz. Hazar Ergüçlü ile aramı yaparsanız ölümden kurtulursunuz" diye mesajlar attığını anlattı. Mahkeme, Tatlıtuğ ile Dizer için bir ay süreyle korunma kararı verdi. Çift, karanın altı aya çıkarılması için itiraz etti.
12.07.2020 15:31
- Son Güncelleme: 12.07.2020 15:31
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'le kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Sinan Altıntaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Korunma talebiyle ilgili İstanbul Aile Mahkemesi'ne verilen dilekçede, Sinan Altıntaş'ın mesajlarında sürekli oyuncu Hazar Ergüçlü'nün kız arkadaşı olduğunu ve ilişkilerinin Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer tarafından bozulduğunu dile getirdiği anlatıldı.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başar Dizer'in avukatı dilekçede, "Sinan Altıntaş, kız arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Hazar Ergüçlü'yü getirmelerini istemiştir. Ancak Hazar Ergüçlü'yü kendisine götürmeleri halinde ölümden kurtulabileceklerini ısrarla söylemiştir. Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Hazar Ergüçlü'yü tanımamaktadır.
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