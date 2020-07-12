Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer mahkemeye koştu! Ölüm tehdidi eden kişi oyuncu Hazar Ergüçlü'nün...

Hazar Ergüçlü'nün fanı olduğu iddia edilen söz konusu şahısla ilgili ünlü oyuncunun menajerlik ajansı şu açıklamayı yaptı: "Hazar Ergüçlü, söz konusu şahsı hiç tanımamaktadır. Bu şahısla ilgili bilinen, zaman zaman yakın çevresine mesajla ulaşarak tehditkar yaklaşımlar göstermesinden ibarettir."