Aşk-ı Memnu dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile banyodaki sarışın güzel, şimdilerde... Dilara Öztunç'un son haline bakın!

"Kıvanç bendeki gerginliği görünce 'Korkma, rahat ol. Ateşli değil, masum bir şekilde öpeceğim seni. Fark etmeyeceksin bile. İş bu' dedi. Beni o kadar rahatlattı ki ne olduğunu anlamadan sahneyi çektik. Ama büyüsü hala kaldı."

