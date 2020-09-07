



GEÇMİŞ OLSUN MESAJLAR

Aşk 102 dizisi daha önce yayınlanan Aşk 101 dizisinin devamı olarak çekiliyor. Alina Boz ve Kubilay Aka Aşk 101'de de başrol olarak görev almıştı. Koronavirüse yakalanan Alina Boz, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı'ya hayranları sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları yağdırdı...



