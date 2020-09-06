HARRY POTTER VE ÖLÜM YADİGARLARI KONUSU NEDİR?



Harry Potter film serisinin son bölümü, Harry'nin hortkulukları bulup Voldemort'u öldürme çabasını anlatıyor.

Sihir dünyası savaşta! Karanlık Lord iyice güç kazanırken iyiler de boş durmuyor. Yedinci yılında Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu`na dönmeyen Harry Potter, Dumbledore`un ona bıraktığı görevi tamamlamaya çalışıyor. Yanında -her zamanki gibi- Ron ve Hermione`yle, bir yandan Voldemort`tan ve onun Ölüm Yiyenler`inden kaçarken bir yandan da Hortuluk`ları yok etmek, Ölüm Yadigarları`nın sırrını keşfetmek zorunda olan Harry kendi geçmişiyle ilgili pek çok şey öğreniyor.