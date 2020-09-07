MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA GİREN İSİMLER KİMLER?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Emir oldu.

Emir, beşinci eleme adayı olarak GÜLŞAH'ı söyledi.

Kırmızı takım, haftanın son eleme adayı için oylarını kullandı. 7 oy alan Eray, haftanın son eleme adayı oldu.

Özgül

Duygu

Berker

Ebru

Gülşah

Eray

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Mehmet, Danilo ve Somer Şef jüriliğinde yapılan eleme oyununda dana yanağı malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi. Yemeklerini yapan eleme adaylarının yemekleri Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından tadılması sonrasında potadan çıkarak 2020 MasterChef macerasına devam eden isimler ERAY, DUYGU ve ÖZGÜL oldu.

Öte yandan Berker, Ebru ve Gülşah potadan çıkamayarak son eleme oyununda karşı karşıya gelerek Dana Pirzola yemeğini en iyi yapan olmaya çalıştı. Bu oyun sonrasında Mehmet, Danilo ve Somer tarafından eleme adaylarının hazırlamış olduğu Dana Pirzola yemekleri tadıldı. Şeflerin tadım safhasının ardından 2020 MasterChef hayallerine veda edecek olan isim de belli oldu. 6 Eylül MasterChef elenen isim GÜLŞAH oldu. Yerine gelen yarışmacı ise yedeklerden Arem Yüce oldu.