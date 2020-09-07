TV8'de her akşam yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Masterchef Türkiye'de Pazar günleri eleme heyecanı yaşanıyor. Peki bu hafta bireysel dokunulmazlığı kim aldı, eleme potasına hangi isimler girdi? Masterchef'ten elenerek hayallerine veda etmek zorunda kalan isim hangisi oldu? Yedeklerden Masterchef Türkiye ana kadrosuna katılan hangi yarışmacı oldu? İşte yaşananlar…
MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye yeni bölümde yemekleri tadacak olan isimler Oya Başar, Selda Alkor, Erhan Yazıcıoğlu ve Serdar Gökhan.
Haftanın 3. Dokunulmazlık oyununda şefler, yarışmacılardan beş çeşit yemek çıkarmasını ve sunmalarını istedi. İstiridye mantarı çorbası, Patates graten ve erik sos eşliğinde dano fileto ve ricotta peynirli ravioli, profiterol gibi birbirinden farklı lezzetler hazırlayan takımlar, en başarılı işi çıkarmak adına zamanla mücadele etti.
MasterChef'te yapılan oylamalara göre:
Köklü Sebzelelerde 4-0 Mavi takım kazandı.
İstiridye Mantarı Çorbasında 2-2 berabere kalındı.
Ravioli'de 4-0 Mavi takım kazandı.
Fileto'da 4-0 Mavi takım kazandı.
Profiterol'de 2-2 berabere kalındı.
Bu akşamki dokunulmazlığı 16-4 skor ile Mavi takım kazandı.
Yapılan oylamalara göre, günün sonunda 5 Eylül Cumartesi günü MasterChef'te 3. dokunulmazlığı kazanan MAVİ takım oldu.
MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA GİREN İSİMLER KİMLER?
Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Emir oldu.
Emir, beşinci eleme adayı olarak GÜLŞAH'ı söyledi.
Kırmızı takım, haftanın son eleme adayı için oylarını kullandı. 7 oy alan Eray, haftanın son eleme adayı oldu.
Özgül
Duygu
Berker
Ebru
Gülşah
Eray
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Mehmet, Danilo ve Somer Şef jüriliğinde yapılan eleme oyununda dana yanağı malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi. Yemeklerini yapan eleme adaylarının yemekleri Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından tadılması sonrasında potadan çıkarak 2020 MasterChef macerasına devam eden isimler ERAY, DUYGU ve ÖZGÜL oldu.
Öte yandan Berker, Ebru ve Gülşah potadan çıkamayarak son eleme oyununda karşı karşıya gelerek Dana Pirzola yemeğini en iyi yapan olmaya çalıştı. Bu oyun sonrasında Mehmet, Danilo ve Somer tarafından eleme adaylarının hazırlamış olduğu Dana Pirzola yemekleri tadıldı. Şeflerin tadım safhasının ardından 2020 MasterChef hayallerine veda edecek olan isim de belli oldu. 6 Eylül MasterChef elenen isim GÜLŞAH oldu. Yerine gelen yarışmacı ise yedeklerden Arem Yüce oldu.