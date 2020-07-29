Dijital platformda yayınlanan Türk dizisi Aşk 101'in yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Aşk 101 dizisi yeni sezonunda Aşk 102 olarak devam edecek. 1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101, okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor. Nisan ayında ilk sezonuyla seyirci karşısına çıkan Aşk 101 dizisinin yeni sezon tarihi Netflix'ten bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak edilen konulardan birisi. Aşk 101 dizisinin ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın ilerleyen dönemlerde yapılması beklenirken konu hakkında Netflix'ten açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN?
Aşk 101'in 2. sezonu için net bir tarih verilmedi. Aşk 101 yeni sezon için tarih belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacak.
Meriç Acemi'nin hikayesini yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda artık Hakan Muhafız dizisinin de yönetmenliğini yapan Gönenç Uyanık oturacak. İlk sezonun yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer birlikte yapmıştı.
AŞK 101 2. SEZON FRAGMANI YAYINDA MI?
Aşk 101'in ikinci sezon çekimleri ilk sezonla birlikte yapıldı. Aşk 101 2. sezon fragmanı da henüz yayınlanmadı.
AŞK 101 DİZİSİ OYUNCULARI
Kubilay Aka - Kerem
Kaan Urgancıoğlu - Kemal
Alina Boz - Eda
Pınar Deniz - Burcu
Mert Yazıcıoğlu - Sinan
Selahattin Paşalı - Osman
İpek Filiz Yazıcı - Işık
Bade İşçil
Müfit Kayacan - Necdet
AŞK 101 KONUSU NEDİR?
1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101,okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor. Öğretmenlerini yeni basketbol koçlarına aşık etmek üzere işe koyulduklarında ise asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar.
AŞK 101. 1. SEZONDA NELER YAŞANDI?
Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.
Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.
Aşk 101 1. sezon 3. bölüm: Burcu ve Kemal aralarındaki çekimi fark eder. Eda, Kerem ile arasına mesafe koyar. Sinan, Işık'a açılma konusunda tereddüt yaşamaya devam eder.
Aşk 101 1. sezon 4. bölüm: Işık, Eda'yı hayallerinin peşinden koşmaya teşvik eder. Grup, Tuncay'ı sınar ve onun Burcu'yu hak etmediğini fark eder.
Aşk 101 1. sezon 5. bölüm: Osman, Tuncay'ı karanlık bir işe çeker. Ancak bu ortaklık beklenmedik şekilde sonuçlanır. Işık ise Burcu ve Kemal'in birlikte çalışması için bir bahane bulur.
Aşk 101 1. sezon 6. bölüm: Eda, Işık ve Burcu aştan konuşur. Yetişkin Işık, doğum gününü arkadaş grubuyla birlikte Boğaz'da kutladıkları akşamı anımsar.
Aşk 101 1. sezon 7. bölüm: Tuncay, Burcu'ya kötü bir haber verir. Okul laboratuvarında yaşanan bir olay, Necdet için bardağı taşıran son damla olu. Grup, okuldan atılmayla karşı karşıya kalır.
Aşk 101 1. sezon 8. bölüm: Öğretmenler, herkesin içinde özür dileyip pişmanlıklarını dile getirmeleri karşılığında gruba son bir şans verir. Kemal ve Burcu, onlara oynanan oyunu öğrenir.