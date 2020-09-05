Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz yıllarda akciğer kanserini yendi. Hastalığını yaşadığı bir kazayla öğrenen usta oyuncuyla üç yıl öncesine döndük, bize yaşadığı duygusal ve zorlu süreci bir bir anlattı. Kızı Gülşah Alkoçlar'ın meme kanseri olmasına çok üzülen Koçyiğit, kızının bu hastalığı yenmesinin ardından ailesiyle bir kutlama yapmaya karar verdi. Tüm aile kayak yapmak için İsviçre'ye gitti. İşte Koçyiğit, kutlama için gittiği bu gezide kendi hayatını derinden etkileyecek bir gerçeği öğrendi. Ünlü oyuncu, çok eğlenerek başladıkları tatilde yaşadıklarını şöyle anlattı:









"Canım kızım Gülşah'a meme kanseri teşhisi konduktan sonra hepimiz ailece zor bir süreçten geçmiştik. Verdiğimiz o zorlu sınavın ardından, kanseri atlattıktan sonra hep birlikte bir kayak tatili planı yaptık. Maksat hep birlikte eğlenmek, o kara günlerin ardından biraz hayatımıza renk katmak, birlikte kaliteli vakit geçirmekti.