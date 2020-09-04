Kuruluş Osman dizisinin 2. sezonu için geri sayım sürerken transfer haberleri peş peşe duyuruluyor. Bu hafta içerisinde Bozdağ Film tarafından paylaşılan yeni sezon afişi büyük merak uyandırmıştı. Mehmet Bozdağ Cüneyt Arkın ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Son olarak ünlü isimlerin Kuruluş Osman'a katıldığı haberi izleyenleri sevindirdi. Bozdağ Film'den yapılan son açıklamaya göre, Deli Yürek'ten tanıdığımız iki usta isim Ahmet Yenilmez ve Emin Gürsoy'un kadroya dahil olduğu duyuruldu. İzleyiciler ayrıca yeni sezonda Ertuğrul Bey ve Turgut Alp'i kimin canlandıracağını merak etmeye başladı.
DELİ YÜREK'TEN TANIDIĞIMIZ İKİ USTA İSİM KURULUŞ OSMAN'DA
Bozdağ Film'den yapılan son açıklamaya göre, Deli Yürek'ten tanıdığımız iki usta isim Ahmet Yenilmez ve Emin Gürsoy'un kadroya dahil olduğu duyuruldu.
İKİNCİ SEZON AFİŞİ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Kuruluş Osman'ın ikinci sezon afişi, sosyal medyada kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.
Osman Bey rolüyle milyonların gönlüne taht kuran yıldız oyuncu Burak Özçivit'in yeni imajıyla ilk kez görücüye çıktığı afişte, Türk kültürünün güçlü simgelerinin yer alması dikkat çekti. Özçivit'in kısalan saçları ve sakalıyla birlikte değişen imajı, oyuncunun Türkiye ve dünyadaki hayranları tarafından beğeniyle karşılanırken, yeni sezona dair beklentiyi de artırdı.
İlk sezonun finalinde Kulucahisar Kalesi'ni fetheden Osman Bey'in yeni hedefleri de dizinin hayranları arasında merak konusu oldu. Seyirciden büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden 'Kuruluş Osman', kadrosuna katılan yeni oyuncularla da adından söz ettiriyor.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.
TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A DAHİL OLACAK MI?
Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
SEÇKİN ÖZDEMİR, KURULUŞ OSMAN KADROSUNA KATILDI
İkinci sezon bölümleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman, bombaları art arda patlatmaya devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncu Seçkin Özdemir'in de Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldığı açıklandı. Özdemir, dizide sürpriz bir karaktere hayat verecek.
İKİ SÜRPRİZ İSİM DAHA
Cüneyt Arkın'ın ikinci sezon sürprizi olarak yapıma katılacağı haberlerinin ardından iki sürpriz daha geldi. Poyraz Karayel dizisindeki Sefer karakteriyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan kadroya dahil oldu.
Çukur ve sonrasında Şampiyon dizilerinde yer alan Erkan Avcı da Kuruluş Osman yeni sezon kadrosuna dahil oldu.
CÜNEYT ARKIN KURULUŞ OSMAN'A KATILIYOR
İkinci sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın katılıyor. Cüneyt Arkın'ın Aksaçlıların reisini canlandıracağı iddia ediliyor.
Dizinin yapımcılığının yanı sıra, proje tasarım ve senaryosunu da üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla efsanevi aktörün 'Kuruluş Osman' kadrosuna katıldığını "Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın" sözleriyle açıkladı.
Efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın'ın 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda hangi karakteri canlandıracağı ise merak konusu oldu.
TAMER YİĞİT, ERTUĞRUL BEY Mİ OLACAK?
Kurtlar Vadisi Pusu gibi pek çok başarılı yapımda yer alan Tamer Yiğit'in Kuruluş Osman kadrosuna katılacağı, hatta usta oyuncuyla prensipte el sıkışıldığı ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor. Ancak Kuruluş Osman'ın yapımcı şirketinden ve Mehmet Bozdağ'dan konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZONDA FIRTINALAR ESECEK
Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda fırtınalar esecek. İzleyiciler sezon için geri sayım devam ederken Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin ve sadık alplerinden Turgut Alp'in kadroya dahil olup olmayacağını merak ediyor. Ayrıca tarihi kaynaklarda yer alan bazı alpleri canladıracak oyuncuların kadroya katılması için heyecan sürüyor. Ancak henüz konu hakkında resmi açıklama yapılmadı.