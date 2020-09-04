Kuruluş Osman dizisinin 2. sezonu için geri sayım sürerken transfer haberleri peş peşe duyuruluyor. Bu hafta içerisinde Bozdağ Film tarafından paylaşılan yeni sezon afişi büyük merak uyandırmıştı. Mehmet Bozdağ Cüneyt Arkın ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Son olarak ünlü isimlerin Kuruluş Osman'a katıldığı haberi izleyenleri sevindirdi. Bozdağ Film'den yapılan son açıklamaya göre, Deli Yürek'ten tanıdığımız iki usta isim Ahmet Yenilmez ve Emin Gürsoy'un kadroya dahil olduğu duyuruldu. İzleyiciler ayrıca yeni sezonda Ertuğrul Bey ve Turgut Alp'i kimin canlandıracağını merak etmeye başladı.

DELİ YÜREK'TEN TANIDIĞIMIZ İKİ USTA İSİM KURULUŞ OSMAN'DA

Bozdağ Film'den yapılan son açıklamaya göre, Deli Yürek'ten tanıdığımız iki usta isim Ahmet Yenilmez ve Emin Gürsoy'un kadroya dahil olduğu duyuruldu.