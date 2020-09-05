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    • 05.09.2020 10:40
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    • 05.09.2020 10:40
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    'nın eşi ’dan şirketine dava!

    Usta sanatçı 'nın eşi , Son Şarkı filminin yapımcısı şirketine dava açtı. Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya ve iki kızı, filmin çoğaltılmaması ve gösterime girmemesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesini istedi.

    Ahmet Kaya'nın eşinden yapımcı şirkete dava!
    İki gözüm: Ahmet isimli filmin gösteriminin durdurulması için dava açan 'nın eşi ve iki kızı, şimdi de Son Şarkı filminin yapımcısı şirketine dava açtı.





    TEDBİR KARAR VERİLMESİNİ İSTEDİ
    Ahmet Kaya'nın çıktığı bir yolculuğun hikayesinin anlatıldığı Son Şarkı filminde kullanılan eserler için kendilerinden herhangi bir izin alınmadığını belirten ve iki kızı, filmin çoğaltılmaması ve gösterime girmemesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesini istedi.




    SABAH


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