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    • 05.09.2020 11:09
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    ’den 'li 'ye sert tepki: Personelini uyar biraz eğit

    Ünlü oyuncu , 'li ve 'ne sert çıktı. Adalarda elektrikli araçları kullanan belediye personelinin bilinçsizliğine dikkat çeken Mehmet Esen, Başkanı ve Başkanı Erdem Gül'e tepkisini dile getirdi.

    Ünlü isimden CHP'li İBB'ye tepki!
    Oyuncu , 'li ve 'ne sert çıktı.

    Adalarda elektrikli araçları kullanan belediye personelinin bilinçsizliğine dikkat çeken Esen, Başkanı ve Başkanı Erdem Gül'e seslendi:




    "Elektrikli araçları kullanan belediye personelini eğitin! Yaşlılara, çocuklu ailelere korna çalıyorlar. Bekleyecekler! Bunları personelinize öğreteceksiniz. Burası ada, öncelik yayaların..."




    SABAH


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