Oyuncu Mehmet Esen, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi'ne sert çıktı.
Adalarda elektrikli araçları kullanan belediye personelinin bilinçsizliğine dikkat çeken Esen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e seslendi:
"Elektrikli araçları kullanan belediye personelini eğitin! Yaşlılara, çocuklu ailelere korna çalıyorlar. Bekleyecekler! Bunları personelinize öğreteceksiniz. Burası ada, öncelik yayaların..."
SABAH
Adalarda elektrikli araçları kullanan belediye personelinin bilinçsizliğine dikkat çeken Esen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e seslendi:
"Elektrikli araçları kullanan belediye personelini eğitin! Yaşlılara, çocuklu ailelere korna çalıyorlar. Bekleyecekler! Bunları personelinize öğreteceksiniz. Burası ada, öncelik yayaların..."
SABAH