Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Johnny Depp'in (57), Alman oyuncu ve model Sophie Hermann (33) ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Çiftin, 8 ay önce Londra'da tanıştığı, Hermann'ın bir kağıda telefon numarasını yazıp Depp'e verdiği iddia edildi.
Johnny Depp'in, geçtiğimiz ay eski eşiyle ilgili dava için Londra'ya geldiğinde vaktini Hermann ile geçirdiği, bu yakınlığın aşka dönüştüğü konuşuluyor.
Sophie Hermann, adını rol aldığı 'Made In Chelsea' adlı TV şovuyla duyurdu.
2013'ten bu yana programda görev alan Hermann, altıncı sezondan sonra iki yıllık mola verdi, fakat sonra şova geri döndü.