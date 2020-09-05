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    • 05.09.2020 11:57
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    İşte ile olaylı şekilde ayrılan 'in yeni sevgilisi! Tam 24 yaş küçük

    Eski eşi ile devam eden davası nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen 'in, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. 57 yaşındaki Depp'in, Alman 33 yaşındaki oyuncu ve model ile aşk yaşadığı söylentileri yayıldı.

    İşte Johnny Depp'in yeni sevgilisi

    Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Johnny Depp'in (57), Alman oyuncu ve model Sophie Hermann (33) ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.



    Çiftin, 8 ay önce Londra'da tanıştığı, Hermann'ın bir kağıda telefon numarasını yazıp Depp'e verdiği iddia edildi.



    Johnny Depp'in, geçtiğimiz ay eski eşiyle ilgili dava için Londra'ya geldiğinde vaktini Hermann ile geçirdiği, bu yakınlığın aşka dönüştüğü konuşuluyor.



    Sophie Hermann, adını rol aldığı 'Made In Chelsea' adlı TV şovuyla duyurdu.



    2013'ten bu yana programda görev alan Hermann, altıncı sezondan sonra iki yıllık mola verdi, fakat sonra şova geri döndü.
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