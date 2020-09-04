EL YAZISI VE RAPOR GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Emrah Serbes'i hastaneye eniştesi olan şüpheli Kıvanç Nart götürdüğü, doktor tarafından el yazısı ile alınan notlara göre şüpheli Kıvanç Nart'ın hastanedeki beyanında yaşananları şu şekilde anlattığı kaydedildi: "Sabaha karşı dün kaza yapmışlar. Sabah bizi aradı. 'Kaza yaptım' beni hastaneye götürün dedi. Ağlıyor, eli ayağı titriyor, huzursuz, endişeli ne olacak diye sorup duruyor. Kazadan sonra hiç uyumadı. Hiç bu kadar tedirgin görmemiştim."

Dilekçede, hastane tarafından hazırlanan raporda da "Gümüşlüğe giderken kaza yaptığını ifade ediyor. Başka bir arabaya çarpmış. 'Nefes almakta zorlanıyorum. Gözümün önünden gitmiyor. … Kazada ölenler oldu, yaralılar var' şeklinde söylemleri var" yazdığı belirtildi.