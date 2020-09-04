Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimdir? TRT’nin yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu konusu nedir?

Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu konusu nedir? TRT 1 ekranlarında bu sezon yayın hayatına başlayacak yeni dizi Uyanış Büyük Selçuklu fragmanı ve oyuncularıyla büyük ilgi gördü. Tarihi dizide Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu gibi oyuncular yer alacak. İşte, Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları ve konusu!
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI!
Buğra Gülsoy: Sultan Melikşah
Hatice Şendil: Terken Hatun
Leyla Lydia Tuğutlu: Elçin
Sevda Erginci: Tuna
Mehmet Özgür: Nizamülmülk
Ekin Koç: Ahmed Sencer
Cemal Toktaş: İmam Gazali
İlker Kızmaz: Arslantaş
Osman Sonant: Andreas
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?
Dizi, Büyük Selçuklu Devletinin III.sultanı Sultan Melikşah'ın hayatını konu alacaktır.Dizinin oyuncu kadrosunda Gürkan Uygun gibi oyuncular olacaktır.
TRT'den yapılan açıklamaya göre, geçen haftalarda ismi verilmeden paylaşılan ilk tanıtım filmiyle dikkatleri üstüne çeken yapımın adı, ikinci tanıtımda "Uyanış: Büyük Selçuklu" olarak açıklandı.
Yeni yayın dönemine ses getirecek dizilerle girmeye hazırlanan TRT 1'de, "kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın" öyküsünü anlatacak "Uyanış: Büyük Selçuklu", 28 Eylül Pazartesi günü ilk bölümüyle görücüye çıkacak.
Bu diziyle TRT ekranlarında büyük beğeni toplayan, Filinta, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid ve Ya İstiklal Ya Ölüm'ün de aralarında bulunduğu tarihi dizilere bir güçlü yapım daha ekleniyor.
Büyük prodüksiyonlu bir dönem dizisi olan yapım, oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.