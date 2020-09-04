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    • 04.09.2020 12:27
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    • 04.09.2020 12:27
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    oyuncuları kimdir? TRT’nin yeni dizisi nedir?

    oyuncuları kimdir? TRT ekranlarında 28 Eylül’de başlayacak nedir? Bu sezonun merakla beklenen tarihi dizisi Uyanış Büyük Selçuklu’nun oyuncu kadrosunda birbirinden usta isimler yer alacak. TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, dizinin 28 Eylül tarihinde yayınlanacağını duyurmuştu. Hasan Sabbah ve Sultan Melikşah gibi karakterlerin maceralarının büyük ilgi göreceği dizide Hasan Sabbah karakterine Gürkan Uygun hayat verecek.

    Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimdir? TRT’nin yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu konusu nedir?

    Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu konusu nedir? TRT 1 ekranlarında bu sezon yayın hayatına başlayacak yeni dizi Uyanış Büyük Selçuklu fragmanı ve oyuncularıyla büyük ilgi gördü. Tarihi dizide Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu gibi oyuncular yer alacak. İşte, Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları ve konusu!

    UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI!

    Buğra Gülsoy: Sultan Melikşah

    Hatice Şendil: Terken Hatun

    Leyla Lydia Tuğutlu: Elçin

    Sevda Erginci: Tuna

    Mehmet Özgür: Nizamülmülk

    Ekin Koç: Ahmed Sencer

    Cemal Toktaş: İmam Gazali

    İlker Kızmaz: Arslantaş

    Osman Sonant: Andreas

    UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

    Dizi, Büyük Selçuklu Devletinin III.sultanı Sultan Melikşah'ın hayatını konu alacaktır.Dizinin oyuncu kadrosunda Gürkan Uygun gibi oyuncular olacaktır.

    TRT'den yapılan açıklamaya göre, geçen haftalarda ismi verilmeden paylaşılan ilk tanıtım filmiyle dikkatleri üstüne çeken yapımın adı, ikinci tanıtımda "Uyanış: Büyük Selçuklu" olarak açıklandı.

    Yeni yayın dönemine ses getirecek dizilerle girmeye hazırlanan TRT 1'de, "kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın" öyküsünü anlatacak "Uyanış: Büyük Selçuklu", 28 Eylül Pazartesi günü ilk bölümüyle görücüye çıkacak.

    Bu diziyle TRT ekranlarında büyük beğeni toplayan, Filinta, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid ve Ya İstiklal Ya Ölüm'ün de aralarında bulunduğu tarihi dizilere bir güçlü yapım daha ekleniyor.

    Büyük prodüksiyonlu bir dönem dizisi olan yapım, oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
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