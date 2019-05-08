Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık Emrah Serbes hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan yerel mahkemece verilen ve istinaf mahkemesince onanan 13 yıl 4 aylık mahkumiyet kararını tarafların itirazları üzerine inceledi.

Daire, temyiz incelemesinin duruşmalı yapılmasına karar verdi. Duruşma, 17 Mayıs'ta yapılacak.

ÜST SINIRDAN CEZA TALEBİ

Öte yandan taraf avukatları, olaya ilişkin bilimsel mütalaanın da bulunduğu temyiz gerekçelerini daireye sundu.

Müşteki Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler, dilekçesinde mahkemeye sunduğu bilimsel mütalaaya dikkati çekerek sanığın kazayı alkollü ve çok yüksek hızda gerçekleştirdiğini ve cezanın kanunda öngörülen üst sınırdan tayin edilmemesinin hatalı olduğunu vurguladı.

Tıp ve hukuk fakültelerinden öğretim üyelerinin hazırladığı bilimsel mütalaanın yer aldığı temyiz dilekçesinde ise şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın trafik kazası sırasında sürüş becerileri ve güvenliğini olumsuz olarak etkilediği bilinen ilaçların etkisinde olduğu görüş ve kanaatine ulaşılmıştır. Bu ilaçların etkisi altında bulunmasına rağmen alkol alma ve bu şekilde araç kullanma eğiliminde olduğu, bu özelliğin Uluslararası Tanı Kriterlerine göre 'Alkol Kullanım Bozukluğu' açısından bir tanı kriteri olarak kabul edilebildiği, gerek teorik açıdan gerekse Yargıtayın konuya ilişkin olarak verdiği kararlar çerçevesinde olumsuz hava koşullarında yüksek hızla araç kullanan ve sürüş yeteneğini olumsuz etkileyen ilaç etkisi altında araç kullanan kişinin fiilinin bilinçli taksir teşkil ettiğinin kabulünün uygun yaklaşım olacağı görüş ve kanaatine ulaşılmıştır."

"ALKOL KOKUSU, MİKTARI HAKKINDA BİLGİ VERMEZ"

Sanık Emrah Serbes'in avukatı Ersan Şen de istinaf mahkemesinin verdiği kararın gerekçesiz olduğunu ileri sürdü.

Şen, Serbes'in geçmiş yıllarda tedavi olduğu Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesinden alınan bilimsel mütalaayı da temyiz gerekçesine ekledi. Mütalaada olayın ilacın etkisi altında gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin kesin olarak söylenemeyeceği vurgulandı.

Şen, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Alkol kokusu, olay anında kişinin kanındaki alkol miktarı hakkında bilgi vermez. Alkol çok düşük düzeyde alınsa dahi kana karıştıktan sonra akciğer yoluyla üflenen nefeste etkisini gösterir. Bu durum alkol kokusunun hissedilmesine neden olur. Aracın kazadan sonra 8 takla attığı göz önünde bulundurulduğunda araçta bulunan 2 boş bira kutusunda kalan veya viski şişesinde bulunan alkolün sanığın üzerine, koltuğuna, döşemelere dökülmesi son derece olanaklıdır. Sanığın alkol kullandığı varsayımının olayın gerçekleşmesine ne şekilde katkıda bulunulduğu ortaya koyulmamıştır. Sanığın hızını yol ve hava şartlarına göre ayarlamaması ve kazada öndeki araca arkadan çarpması, bilinçli taksirli olduğu sonucunu doğurmaz."

OLAY

İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan ve hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Emrah Serbes, 13 yıl 4 ay, kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, tarafların itirazlarını reddederek kararı onamış, taraflar kararı temyize götürmüştü.